產業債ETF 電信金融最受寵

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下半年來產業債ETF受益人數增加前十名

升息進入尾聲後，美債殖利率後續估走降，投資級債表現不俗，今年來債券ETF買氣相對熱絡。法人指出，以下半年來統計來看，債券ETF受益人數多呈現增長，若進一步觀察兼顧債券布局與產業配置效果的產業債ETF，則以電信債、金融債最受歡迎。

據CMoney統計至今年9月27日，投資人增加最多前三名分別為群益投資級電信債、大增1萬2,022人，也是產業債中唯一的一檔受益人數增逾萬人，增加第二多的為群益投資級金融債，共增加近2,192人，第三則為中信優先金融債、增加1,551人。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄表示，電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性，產業營運穩定性高，特別是在各大國的電信龍頭業者持續投入5G網路與相關基礎設施布建，有助提升5G用戶滲透率，未來相關電信營運商營收仍有成長空間，而值得留意的是，今年雖然經濟增長放緩，但電信業所屬的通訊服務類股反而出現獲利上修的情況，且幅度遠高於其他產業，強勁的獲利表現將使投資者對於債息收入更為放心。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容認為，電信債配息來源穩定，全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形，全球電信產業成長前景，在各國電信政策不斷升級開放下，電信公司基本面除了不畏景氣波動外，未來更具AI+5G甚至6G高成長題材。

預料未來各項電信新應用不斷推陳出新後，全球各大電信公司業績獲利有望衝高，提供全球電信債發行公司，未來深具潛在資本利得表現空間。

中信優先金融債ETF經理人張瓈尹表示，美國8月核心通膨月增率較預期高，加上零售銷售數據也優於預期，增強市場對美國經濟軟著陸之信心。

儘管今年以來金融產業受到地區性銀行暴雷、部分信貸水準惡化，使相關資產表現相對承壓，但影響最大的利率上行風險已逐漸消除，市場普遍預期升息循環已漸近尾聲，資產穩健的大型龍頭金融機構在經濟表現趨穩下，預期將有反彈行情，表現可望優於中小型銀行，建議配置大型金融的債券ETF。