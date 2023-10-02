布局債券ETF 首重一長三高

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隨債券ETF流動性愈來愈佳，並具有穩定配息機制，是投資人可多加善用的資產配置工具。投信法人指出，後升息時代的債券ETF投資建議優先挑選具「一長三高」特色的產品，包括升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF，以及產業安全性高、今年來報酬表現高、收益水準也高的投資級電信債ETF、投資級金融債ETF。

群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠表示，根據經驗，投資級電信債、投資級金融債與長天期美債在升息循環結束後6月累積漲幅都達雙位數，時間拉長至後1年，漲幅更分別近27.98％、23.85％和16.43％，皆較一般美國投資級債突出。

此外，電信債與金融債的指數殖利率水準也都較美國投資級債指數明顯優異，現階段適度布局，有望既享息收，又掌握資本利得。

新光投信固定收益部協理李淑蓉認為，全球債券市場再度出現罕見「投資甜蜜時刻」，建議布局好債部位及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利得收入。

聯準會停止升息前後，就是利率的高點，預估年底前美國投資等級債券殖利率來5.5％左右，遠高於長期平均水準，只要未來不再大幅升息，債券無資本損失風險，5.5％高殖利率水準表現，反而出現罕見鎖高息的投資價值。

建議從債券獲取現金流，可鎖定單一債券、基金或ETF，如果債券存續期間長達十年，表示未來十年每年都從債券票息獲取穩定的現金流入，特別適合年長者或退休族群，債券被動收入成為很重要的現金流來源。現階段美十年公債殖利率逾4％，公司債逾5％，是極具投資吸引力的高殖利率水準，建議可以投資等級債為優先。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕強調，為對抗通膨高漲，美國自去年起快速調升利率，但根據最新聯準會利率點陣圖顯示，本輪升息循環預計在今年告終，明年起則會進入降息週期，隨著聯準會貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。