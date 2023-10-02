印股3優勢 Q4投資亮點

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印度基金今年來績效前十名

全球經濟逆風，印度PMI持續強勢加上財報數字亮眼，推升印股從9月再出現一波漲勢，即使近期出現回檔走勢，但各法人公布的第四季投資展望，印度股市依然被富達國際、瀚亞投信、匯豐銀行財管等多家法人列入第四季股票的投資亮點。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度經濟成長高、企業財報亮眼且優於預期以及外資持股偏低，日後還有源源不絕資金投入是看好印度股市三大主因。印度股市短期最大的變數是漲多，股市漲多會讓印度股市出現回檔，但若印度指數再回到季線時則是可以留意買點。目前印度股票指數季線約在66,019點附近，因此未來若有出現下跌情況，即可考慮逢低進場布局。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度8月製造業PMI公布為58.6，較7月的57.7進一步上升，連續擴張紀錄推進至26個月，且服務業PMI由13年最高水位的62.3略降為60.1，但擴張亦長達25個月；在全球經濟逆風之下，反映印度經濟的韌性與活力。

第二季財報表現持穩，利潤率更是優於市場預期，市場對印度股市升評比例增加，營收與盈餘仍有15％以上的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。內外資今年以來分別累計買超印度股市達122與164億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度基本面表現持續火熱，製造業與服務業PMI持續保持在50以上，如此強勁的表現主要受到內需動能所推動，故儘管全球經濟增長力道走弱，但印度自身經濟成長動能仍不受影響。

從資金流來看，今年來無論內、外資都持續流入印度股市，不僅是年至今外資最愛的新興亞股，印度境內基金定期定額月金額也頻創高，整體資金動能依舊強勁，也給予印度股市支撐。後市來看，在基本面健康向好、資金流強勁，加上中長期而言在印度官方經濟改革政策推行之下，包括印度製造、深化與歐美企業的合作等等，亦有助於印度經濟與產業發展，對於股市亦有正面幫助，表現仍值得期待。