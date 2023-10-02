美印股基本面有撐 多頭續航

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第四季向來也是產業與消費旺季，根據過去十年全球主要股市第四季平均表現統計，呈現齊漲格局，表現最佳前十名股市平均都4％以上，依序為日本、道瓊、上海綜合、德國、S&P500、印度等，今年投信法人仍看好美股、印度股市的基本面支撐多頭走勢。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，第四季向來是電子與消費旺季，美國將迎來感恩節與聖誕節消費檔期，相關類股表現有望受惠，且升息循環尾聲方向不變，若通膨改善趨勢持續，股市經修正後的表現料仍相對可期，現階段不失為布局未來具成長潛力之投資標的好時機，包括新科技、新消費、新基礎建設等具題材性且成長前景佳之類股表現值得留意。

富蘭克林證券投顧指出，美國企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至明上半年，穩健的基本面應有助提振美股表現，此外，隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年美國民眾能維持穩健消費力道，同樣有助支撐美股投資人信心，統計過去30年數據，美股在每年歲末三個月的平均漲幅分別達到1.5％、1.88％、1.17％。

滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金認為，印度受惠於正面的周期性因素，及人口趨勢和結構改革，當地股票的投資價值湧現。雖然其估值較高，但企業增長及質素已證明，跟其他新興市場相比，印度公司的溢價相對合理。

群益印度中小基金經理人林光佑強調，印度總經表現持續火熱，8月製造業及服務業PMI分別為58.6及60.1，皆持續維持在50以上的景氣擴張期，製造業PMI創近三個月新高，服務業PMI過去五個月中第四度升至60以上超高水準，整體來看內需動能依舊是推動經濟增長主力。企業獲利可望維持在雙位數增長，加上第四季向來是節慶消費旺季，相關類股表現可期，尤其印度製造政策引領，有助經濟與產業發展，持續看好印度後市表現。