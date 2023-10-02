跨國組合平衡基金 攻守兼備

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聯準會（Fed）9月暫停升息，但市場擔心高利率將持續更久，及近期經濟數據表現不一，漲多的科技股遭獲利了結賣壓，近期風險性資產波動加劇，投資操作更顯不易。投信法人表示，面對不確定性持續干擾，景氣與貨幣政策動向仍需觀察，資金輪動快速，建議透過具跨資產、跨市場概念的跨國組合平衡基金因應，提升投資效益。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，市場需求有回溫跡象，弱趨勢成形有望拉抬製造業動能回升，加上就業維持擴張，將為消費動能提供支撐，及庫存調整近尾聲，研調機構也預估主要國家企業獲利將逐季轉強，有利支撐市場信心；Fed保留年底前升息可能性，但無須過於擔憂，且若核心通膨如預期下滑，屆時仍可能不升息。

整體來看，在經濟具有韌性、金融環境趨於穩定下，風險性資產仍可望有表現機會，股市方面如美國、台灣、印度等相對看好；債市可留意金融次順位債、非投等債表現。

PGIM保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡認為，企業獲利回復正成長、美國經濟數據優於預期，衰退機率降低等，反映出經濟溫和成長、通膨放緩，研判股市動能仍在，且成長股表現將優於價值股，全球股票可採取中性偏多操作；隨升息進入尾聲，雖然高利率可能維持一段時間，但殖利率上行空間有限，配合美國經濟表現穩健，市場風險偏好提高，布局上可以非投等債為主，其中以美國非投等債為首選，新興債市適度布局，投資等級債為輔。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭強調，Fed預計今年再升息一次後可望暫告一段落，使得流動性擔憂下降，市場對於美國經濟不著陸與明年復甦的期待，將支撐風險性資產表現，有利股債維持高檔整理，回檔皆可找買點。建議採多元組合資產配置，以掌握類股輪動行情，股債投資比可採7比3，股票看好台股高股息中小型ETF基金、REITs基金，債券基金可優先布局體質相對較佳的優先擔保非投資級債券基金。