越股中長期看旺 逢低入場

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越南股市近期出現一波修正，但今年以來截至9月27日，仍上漲14.43％。法人表示，越南股價格相對低，中長期仍被看好，越南股為新興股市具淺碟性質，建議以定期定額投資最適宜。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南央行22日透過公開市場操作回收10兆越南盾，引發投資人擔憂資金行情反轉，但9月22、25日共收回約20兆越南盾，相較過往僅是輕微的政策調整，整體金融市場的流動性仍相對寬鬆。接下來市場高度關注的利多政策為財政政策，將成為帶動經濟衝刺的主力。

利安資金越南基金經理人郭福明分析，現在越南股市估值（本益比）已跌破10倍，為9.3倍，比過去10年來平均本益比還低，處於約負1.5個標準差位置，等於現階段越南股市，正處於近十年來相當「物美價廉」的低估值水準。

由於越南政府近年積極改善經濟基本面，包括對當地房地產措施鬆綁、降低利率、減輕通膨壓力，加上股市估值偏低等多項利多加持，郭福明認為，越南基本面更具底氣，股市也重新吸引當地散戶投資人積極參與，這有助於越股資金動能回復榮景。

日盛越南機會基金研究團隊強調，從中長期籌碼面來看，近期回檔修正反而有利沉澱整理再出發，外資則出現逢低擴大買超。由於國際遊客回籠，以及出口續增，市場預估越南第三季GDP年增可達5.1％可望高於第二季的4.1％。若未來越股可以自邊境市場升級至富時與MSCI新興市場指數時，越股後市更令市場期待。

展望越南股市第四季表現，郭福明預期，目前市場關注越南股市眼光，主要集中在明年復甦題材上，雖然近期越南總經及股市表現乏力，但以中長期角度來說，現在的越南股市極具高成長潛力及高度吸金力，與遴近亞洲其他國家比較，越南仍處於經濟擴張的早期階段，建議以中長期角度來投資越南基金或採定期定額布局。