產險網投回溫 旅綜險大熱賣

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雖沒有防疫保單挹注，產險前八月網路投保已經趕上去年水準，根據產險統計，前八月網投保費24.5億元較去年同期23.1億元成長6％，其中以旅行綜合險保費成長率最高，成長率高達1,374％。

依產險業統計，在產險類別來看，簽單保費前三名，分別是汽車險、機車險及旅行綜合險，保費分別為9.9億元、8.41億元、5.16億元；但若依成長率最高則是旅行綜合險，由於去年國境未解封，去年前八月旅行綜合險網路投保件數才19萬件、0.35億元，然今年前八月投保件數已來到近170萬件、投保金額已來到5.15億元。

以觀光局最新數據顯示，今年前七月出國人數616萬人次計，網路投保旅綜險有140萬件，即22.72％出國者都透過網路投保旅綜險。富邦產險表示，疫後海外旅遊商機爆發，旅平險已成民眾出國剛性需求，因此，未來將持續推廣網投海外旅遊不便險。

國泰產險指出，截至今年8月底，產險業網路投保整體市場保費成長6％，其成長主要因素即是疫後旅遊市場復甦，帶動旅遊險業績翻揚，旅綜險保費較去年超過十倍成長；另數位通路車險成長率也超過15％，整體狀況後市可期。未來國泰產險將持續針對前述兩個險種，構思是否有新商品或新服務的可能性。

由於產險網路投保相對於整體簽單保費占比還不到2％，因此，產險業者預期，未來網路投保成長潛力仍大，若依今年每個月網路投保金額推估，產險今年網路投保金額將可輕騎越過40億元關卡，較去年全年網路投保簽單保費33億元再成長2成以上。

正因各產險看好網路投保後市，各家產險正規劃新的網路投保產品上架，富邦產險認為，由於保險局已開放「日額住院醫療健康保險」可網路投保，預期將為下波新上線的險種項目。另有產險公司說，除旅綜險、日額住院醫療健康險外，也會將住宅火險列入網路投保重點推廣保單。