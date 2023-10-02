彰銀 主辦中租迪和ESG聯貸

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彰化銀行統籌主辦中租控股旗下子公司中租迪和公司暨中晏電業公司七年期51億元聯合授信案，已成功完成募集，於9月27日簽約。

彰銀表示，這次聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實中期營運周轉金所需，由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在臺灣企銀、華南銀行、上海銀行及玉山銀行等共五家金融機構的踴躍參與下，以51億元結案，充分顯示銀行團對中租控股營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

中租控股成立46年來，主要經營傳統租賃、分期付款等業務，為租賃業龍頭廠商。於2014年開始跨入太陽能電廠業務，截至今年9月，旗下擁有太陽能電廠數量達3,515座，裝置容量約1.3GW，業界市占率第一，考量整體經營效率，另於2020年設立中晏電業專注發展太陽光電事業。

中租控股持續布局綠能，從屋頂型太陽能電廠，逐漸切入地面型太陽能電廠及漁電共生業務等各類型領域，同時為兼顧環境永續發展，亦對太陽能板回收展開規劃，未來預計投入太陽能板拆解、回收工作，將綠能布局延伸至循環經濟領域。

彰銀指出，攜手中租控股共同推動企業社會責任及落實永續發展，將環境（E）、社會（S）與治理（G）納入營業活動，於本聯貸案加入連結ESG指標的利率調整機制，以鼓勵企業增加太陽能發電總容量及減少碳排等ESG目標。展望未來，彰銀與中租控股將持續達成永續環境績效，致力實現企業社會責任，並落實政府2050年淨零碳排的目標。