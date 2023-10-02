旅行不便險改版 前七月損率降至18％

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旅行不便險保單改公版條款後，前七月損率大降至18％，由於近期傳出多起國人出國旅遊意外，國外治療醫療費用高得驚人，使得國人出國前投保旅行綜合險件數明顯提升。

據產險業統計，公版旅行不便險的新規範使損率大降，疫情前（2018年～2020年）損率都在100％上下，今年前七月旅行不便險的損率已降至18％。

據保發中心資料，旅行不便險改版後，前七月旅行綜合險（旅行平安險加旅行不便險）保費近20億元，已超過2020年的11.42億元，另達到2019年旅綜險保費35.69億元（歷史新高）的54％。產險業者表示，以今年銷售情況推估，旅綜險保費有機會創歷史新高。

各產險業者目前推出的海外旅行不便險都屬於「公版」，和疫情之前大不同，依公版旅行不便險規範是航班延後4小時以上及行李延誤要達6小時以上才給延誤保險金。

主要是因在疫情前，各產險為搶旅綜險市占率，各家產險針對航班及行李延誤何時啟動理賠，相當混亂甚至引發一些理賠爭議，因此，在疫情期間，產險公會奉主管機關指示制訂公版旅行不便險將班機延誤及行李延誤時間作明確規範。

由於各產險持續看好旅綜險未來成長潛力，部分產險業者都在增加飛機延誤理賠次數及提高行李延誤的理賠金額來以吸引民眾投保。

目前針對班機延誤理賠，產險業界的「標準條款」都是保期內兩次，兩次的意思就是最多賠兩個航班。如果4小時延誤賠6,000元的，航班滿8小時也是賠6,000元，但有些產險業者則採「可累進」如，每滿4小時賠6,000元，若延誤滿8小時即可賠1萬2,000元。

以保期內給付兩次來看，如果去程和回程都遇到延誤8小時給付1萬2,000元，那保險期間內最高就可理賠24,000元。

產險業者認為，比較這些理賠金額都是「小錢」，民眾最應在意的是「醫療保障」及「急難救助」情況。