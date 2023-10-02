我國代表隊戰績豐收 華南金贊助體操 亞運奪牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華南金融集團贊助的體操選手蕭佑然、葉政及賴品儒代表我國參加今年杭州亞運會，在國家隊林育信總教練與鄭焜杰教練的帶領下，我國體操代表隊奪得亞運男子團隊銅牌，是我國亞運史上首面體操團體獎牌，在個人項目上，蕭佑然、葉政與賴品儒皆闖入個人項目決賽，蕭佑然獲得男子個人鞍馬項目第4名，葉政獲得男子個人全能項目第11名，賴品儒獲得女子個人全能項目第9名。

本屆杭州亞運會各國選手實力都非常強勁，我國代表隊選手發揮堅強實力，遇強更強，蕭佑然在團體決賽中鞍馬項目以15分高分幫助團隊爭取銅牌，並挺進個人鞍馬項目決賽，在決賽以15.066分獲得個人鞍馬第4名。葉政首次參賽即取得個人全能項目決賽門票，並以個人全能第11名作收。在女子體操項目，我國頂尖好手賴品儒不僅幫助團隊獲得第4名，更不負眾望闖入女子個人全能決賽，並獲得個人全能第9名。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬除感與有榮焉外，也給予選手與教練這一路上的努力及辛勞高度肯定，當然也不忘於賽前的承諾，只要奪牌即頒發獎勵金給予實質鼓勵，本次頒發選手及教練獎勵金總計80萬元，並期盼選手能趁勢一鼓作氣，於2024年巴黎奧運再創佳績。

臺灣體操運動近年來受到越來越多的關注，華南銀行每年所舉辦的小小體操營更是場場爆滿，總教練林育信總是排除萬難出席每一場活動挖掘新星。未來，華南金融集團將持續投注更多心力支持國內體操發展，讓更多臺灣體操好手在國際體壇綻放光芒，讓世界看見臺灣，也將榮耀帶回臺灣。