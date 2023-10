新聞提要■美國勞工認為他們有愈來愈多談判籌碼,因為目前人力短缺和民意支持工會聲浪為數十年來最高。

精句選粹■Workers believe they have more bargaining power due to a tight labor market and the strongest public support for unions in decades.

美國工會勢力已今非昔比,但近幾年來卻不斷發動罷工行動,顯示貧富差距擴大,令薪資待遇停滯不前的勞工積怨不斷爆發外,也反映出目前工會領袖作風,較過去更激進和更有策略來讓資方妥協。

除了最近美國汽車工人工會(UAW)針對底特律三大車商同時發動大罷工之外,近幾個月來從好萊塢編劇、護士、工廠工人到星巴克的咖啡師等多個行業的罷工行動是一浪接一浪,要求雇主調高薪資、改善福利和工作環境。

好萊塢 上演罷工戲碼

像美國貨車司機工會(Teamsters Union)對快遞巨頭優比速(UPS)威脅讓其34萬名工會成員發動罷工,以達到包括調薪和提供裝有冷氣貨車等訴求。

勞工愈來愈敢於發動罷工,是因為中低收入勞工階層忍受長期薪資停滯不前的同時,美國富豪們財富卻膨脹至前所未見的驚人程度。自疫情以來企業獲利飆升,讓勞工希也要分一杯羹。

喬治城大學專門研究勞工史的教授麥卡丁(Joseph McCartin)認為這是勞工運動中發生的世代更替。

經濟政策研究所(EPI)指1979年到2022年之間經通膨修正後的年薪增幅,收入處金字塔頂端的1%勞工為145%,但基層勞工平均僅16%,導致差異如此大的原因包括政府放寬管制、工會式微、和聯邦最低薪資變動不大。

像UAW要求福特、通用和克萊斯勒母公司Stellantis接受其提出加薪要求,因為三大車商的執行長薪酬過去四年增加逾40%。由於目前人力短缺和民意支持工會聲浪為數十年來最高,是工人發動罷工讓資方妥協的最佳時機。

麥卡丁表示美國正處於強勁的勞動市場和經濟之中,工人和工會認為他們也參與其中而應該得到更大影響力。

工會罷工次數 勝過以往

美國失業率正處於近數十年低檔水準,雇主求才數量超過求職者,給勞工有更多挑選工作的機會。

市調機構蓋洛普(Gallup)指目前工會同意罷工次數是1965年來最高,大部分民眾理解到工會是改善薪資和工作待遇的關鍵力量。因為工會成員的薪酬,較非工會成員平均高10.2%。

蓋洛普指出,在民眾不斷支持工會行動下,讓罷工的工人與資方談判時,比過去擁有更大話語權。儘管罷工行動愈來愈多,但EPI表示目前罷工人數仍較1970年代初少70%。

這跟工會成員大幅減少有關。像部份州政府通過的「工作權利法」,工人就算不向自己工作地點所屬工會繳交會費,也能受惠於工會與資方達成協定後所帶來的好處。另外,部分企業如特斯拉等,寧願不斷加薪也要反對員工組織工會。

EPI資料顯示1945年全美勞工裡有33.4%為工會成員,1985年比率大減至18%,去年更縮小至10.1%。

儘管工會勢力因此減少,但工會行動卻變得更果斷。據康乃爾大學勞工關係學院資料,從去年到今年9月13日為止全美工會發動396次罷工,次數跟前一年同期409次差不多。

EPI指出,參與罷工人數在2018年和2019年即新冠疫情爆發前就不斷創數十年新高。2022年疫後的人數,也較前一年增加50%。