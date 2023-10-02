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新聞提要■房貸利率節節攀高，對許多預算考量的美國人而言，他們若要買房，可能只能選擇沒有浴缸、飯廳的房屋。

精句選粹■Faced with high mortgage rates, cost-constrained Americans are embracing smaller homes.

近幾年美國房價飆漲，不斷逼近歷史高點，加上房貸利率節節揚升，買房成本愈來愈沉重，令數百萬潛在買家望之卻步。房屋建商於是想方設法讓建房面積縮小，藉此讓價格更便宜實惠，俾以擴大客群。

在買家方面，眼見房價高不可攀，一些民眾也決定退而求其次，不要買那麼大的房子，這使得面積縮水版的全新房屋成為愈來愈熱門的物件。

房貸利率居高不下，較小的房子有利於成本考量的買家。對於面臨勞動與建材成本節節攀升的建商而言，這也有助於提高獲利。

新屋單位面積縮減10％

根據新屋住宅資訊平台Livabl by Zonda資料，自2018年以來，全美新屋開工的單位面積已縮減10％至2,420平方英尺。

2022年新建獨棟房屋數量減少，但根據Zillow報告，三房以下的新屋建案同期反而增長9.5％。

過去幾年在美國愈火熱的房市，住房面積縮小的趨勢就愈顯著，其中西雅圖縮減幅度為全美各大城之冠，比起五年前新建屋面積縮水18％。Livabl by Zonda指出，北卡羅萊納州的夏洛特和德州的聖安東尼奧居住面積則縮減14％。

大多數建築商打造更緊縮的內部模式大致相同，通常會先去除飯廳、浴缸和獨立客廳。第二主臥至和閣樓空間也會縮減，有時候就乾脆免了。

在此同時，建商會增加廚房、起居室等多功能用途房間的面積，此外也會擴大共享空間，例如加大有上下鋪的房間、由兩個臥室共用的浴室的面積。在一些情況下，廚房的中島（kitchen island）就成為家中唯一可用餐的地方。

印第安納坡里斯半定制新屋建商Estridge Homes最近推出最新的社區概念，每棟房的面積比一般房屋縮減300到500平方公尺，價格也便宜5萬到7.5萬美元。

這家建商縮小部分臥室和浴室空間，以部分室內空間換取室外空間，社區草坪也變小，建商以景觀美化的方式，在有限的面積創造居住的隱私感。

多功能家具 需求增

今年稍早該社區的買家開始入住，Estridge執行長Clint Mitchell表示，來自首次購屋者和空巢期人士的需求相當強勁，這兩個族群人口龐大，「他們基本上要的東西一樣」。

印地安納州韋斯特菲爾德（Westfield）的瑞德蒙夫婦在孩子都離家後，於去年12月換屋，由原本逾7,000平方英尺的住房面積換成3,400平方英尺的新家。

儘管新的住家空間與庭院都比較小，但瑞德蒙夫婦卻很高興他們做了這個決定。他們捨棄正式的飯廳，改為可作為招待客人的空間。

瑞德蒙太太說：「這個房間的功能不只一個。」

房屋面積縮減的趨勢已開始影響家具市場。Bob’s Discount Furniture等家具業者已針對較小的空間設計相關產品，該公司商品部門執行副總裁Carol Glaser表示，多功能家具的需求勁揚，從有抽屜、酒架的廚房中島到沙發床、較小的折疊桌等。她說：「假使客人房屋變小，他們就會需要功能更多的家具。」