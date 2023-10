新聞提要■歐洲金屬業近來深陷詐欺風暴,繼瑞士金屬交易商Trafigura的鎳交易疑遭詐欺後,歐洲最大銅生產商Aurubis也受害,為此承擔龐大損失。

精句選粹■Aurubis’s case comes as the metals industry continues to feel the impact of theft, with trading giant Trafigura earlier this year saying it was a victim of a $577 million nickel fraud.

今年6月Aurubis就曾公開表示,公司意外發現旗下金屬回收業務在過去曾有幾筆交易遭犯罪集團涉入,當時Aurubis總部所在的德國漢堡當地刑事調查局已介入調查,並懷疑具有一定規模的詐騙集團鎖定Aurubis中間產品竊取銅及其他稀有金屬,沒想到詐欺事件一波未平一波又起。

Aurubis在8月底再度表示,公司近日又發現金屬回收業務的實際庫存與帳冊不符,意味著6月陷入的詐欺風暴尚未落幕。

詐欺事件一再重演

Aurubis表示今年6月公司從海外進口的回收銅是夾雜在載有回收金、銀等其他廢棄金屬的貨櫃當中。一般而言,Aurubis在貨櫃船啟程前會收到一份樣本,內容說明貨櫃裝載的各類回收金屬數量,但今年6月的這批貨櫃到港後卻發現內容物與樣本不符,不料8月再度歷史重演。

Aurubis表示:「我們還無法掌握實際損失的金屬重量,因此很難估計這些銅的價值多少。」該公司甚至無法確認這回遭詐欺的貨櫃數量,也不確定出貨來源。儘管如此,Aurubis透露相關損失高達數億歐元,也就是說該公司今年將無法達成稅前營業獲利4.5億至5.5億歐元(約4.9億至6.0億美元)的目標。

Aurubis股價在消息公布當天暴跌15%,連帶拖累其他金屬生產商。對Aurubis持股近30%的德國鋼鐵生產商Salzgitter,也為此延後發布全年財測。

銅漲價 惹賊人覬覦

Aurubis每年大約生產110萬公噸電解銅,是歐洲最大銅生產商。由於銅應用廣泛,從營造業使用的各種管線到風力、太陽能產業使用的能源轉換設備都需要消耗大量銅原料,再加上近年電動車市場起飛,促使銅價節節上漲,也因此成為犯罪集團鎖定的目標。

金屬產業形象受創

去年以來金屬市場風波不斷,繼去年3月倫敦金屬交易所爆發「妖鎳之亂」造成價格動盪之後,今年歐洲金屬詐欺事件頻傳,又讓金屬產業形象受創。

今年2月瑞士金屬交易商Trafigura控告印度富豪古塔(Prateek Gupta)名下的七家公司涉嫌詐欺,因為Trafigura發現去年10月這些公司出貨的2.5萬公噸鎳並非合約中載明的高級鎳礦,造成Trafigura在去年第四季到今年第一季期間認列5.9億美元資產減損。

Trafigura指控古塔的七家公司涉嫌以價格低廉的碳鋼與高級鎳掉包,並請求倫敦高等法院下令對古塔及其公司凍結6.3億美元資產。但古塔也不甘示弱,透過其中一家位在新加坡的公司New Alloys Trading提出抗告,指控Trafigura對這一切完全知情,是自家的員工違法才造成公司損失,使案情陷入了羅生門。

儘管Trafigura堅稱沒有員工涉案,但該公司創業至今30年從事金屬交易經驗豐富,卻未在交易時仔細核對貨櫃內容及出貨文件,也未取得第三方機構認證,著實令人感到匪夷所思。