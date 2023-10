新聞提要■俄烏戰爭爆發後歐盟積極降低對俄國天然氣的依賴,歐洲冬季天然氣儲量已提前二個多月達到歐盟規定的目標。

精句選粹■The EU’s reserves of natural gas hit a historic high, filling up well in advance of the winter heating season as the bloc continues its dash away from Russian energy dependence.

歐盟會員國在8月達到冬季天然氣儲量目標,較歐盟規定的時間提前二個多月達標,顯示歐洲擺脫對俄羅斯天然氣的依賴有成。

根據歐洲天然氣基礎設施協會(Gas Infrastructure Europe,GIE)最新數據顯示,歐盟的天然氣儲量在8月達到90.12%,創下歷史新高紀錄,比歐盟規定在11月前達到90%提早逾二個月達標。

歐盟能源執委辛森(Kadri Simson)表示,提前達到天然氣儲量要求顯示歐盟已為冬季做了充分準備,有助在未來幾個月進一步穩定市場。他強調,歐盟能源市場已較去年此時更穩定。

最新儲量數據意味著,歐盟容量1,000億立方公尺的天然氣儲存設備很快就能填滿,約可支應冬季25%至30%的天然氣消耗量。儘管如此,歐洲的能源安全情況依然脆弱,仰賴液化天然氣進口。

儲量11月前要9成滿

GIE報告顯示,最大天然氣消耗國德國的儲量已達91.6%,而儲量最低的會員國拉脫維亞數據為77%。歐盟的天然氣儲量由3月底的56%開始累積。

俄烏戰爭爆發後,歐盟在去年6月頒布新規定,要求會員國在每年11月1日前讓天然氣儲量至少達到9成滿,自今年開始實施。

歐盟會員國去年擔心冬季可能面臨源短缺,特別是德國,紛紛挹注巨資鞏固能源供給。幸而歐洲去年得到老天眷顧,冬季氣候屬於暖冬,冬季結束時還保有異常高的天然氣庫存量。歐盟國家快速累積天然氣有助壓低價格,讓歐洲去年不致跌落衰退深淵。

歐盟儲備天然氣有成亦代表成功擺脫對俄氣的依賴。在俄國入侵烏克蘭前,歐盟約4成天然氣由俄國供應。去年前八個月俄氣占歐盟總進口量的比重降至23.6%,今年迄今再下滑至8.4%,也讓歐盟在2027年停止購買俄氣的承諾觸手可及。

布魯塞爾智庫Bruegel研究分析師斯加拉瓦提(Giovanni Sgaravatti)表示,「對歐盟執委會、能源市場、尤其是對會員國的政府而言,這絕對是成功的故事。」

不再依賴俄國供氣

歐陸現在已不再依賴俄國供氣,而是向美國、挪威、中東和亞塞拜然等國家購買液化天然氣,讓天然氣價格大幅低於去年。

荷蘭TTF基準天然氣價格在去年8月飆高至每千度(MWh)320歐元,目前已降至34.5歐元左右,但仍高於戰爭前的水準,當時的價格在每千度20歐元上下移動。

ICIS天然氣分析部門主管馬席克曼瑟(Tom Marzec-Manser)表示,躉售天然氣價格或許較一年前大幅滑落,當時正值俄國關閉「北溪一號」管線,但還是比過去10年的歷史成本貴上許多。天然氣儲量較往年的10月更早接近滿載,並不代表價格會進一步下降。

就某種程度而言,歐洲天然氣庫存激增反映經濟疲弱,去年受天然氣價格飆高打擊的工業需求尚未回復,原因之一是部分製造業活動移轉至能源價格較低的地區。此外,大陸經濟復甦遲緩,亞洲的天然氣需求降低,也使得大量天然氣供給湧進歐洲。