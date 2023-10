新聞提要■在人權議題爭議不斷的沙烏地阿拉伯,對於抗老科學的研究不遺餘力,每年投注10億美元扶持相關計畫。

精句選粹■Saudi Arabia plans to put more than $1 billion a year into global efforts on longevity stir anticipation—and hesitation around the country’s politics.

沙烏地阿拉伯坐擁龐大的石油財富,在運動、電動車、科技新創事業等領域都試圖建立全球主導地位,如今這個中東王國還有下一個目標:延長人類壽命。

沙國王儲、該國實際統治者穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)決定每年提撥逾10美元至非營利基金會Hevolution Foundation,進行關於抗衰老的生物學研究,藉以開發防止老化的藥物。目前此類研究大多來自於美國國家老化研究院(U.S. National Institute of Aging),Hevolution基金會的加入,將擴展全球長壽生物學的募資範圍。

重金補助防老藥物開發

一直以來,抗老化的研究預算普遍低於研究癌症等疾病的計畫,但沙國王儲最新政策一出,早已在該領域研究員之間造成轟動。

伯明罕阿拉巴馬大學研究員奧斯塔(Steven Austad)表示,「這個領域的人都屏氣凝神,想看看這些錢要如何發放。」奧斯塔同時是美國老齡化研究聯合會(American Federation for Aging Research,AFAR)研究主任,先前已從Hevolution獲得776萬美元的經費。

Hevolution執行長Mehmood Khan指出,首批發放的經費可能多數都流向美國的大學與新創公司,這些單位的科學家積極開發延緩、預防或甚至反轉人類老化過程的治療方法。

舊金山Gordian Biotechnology科學長詹森(Martin Borch Jensen)提到,「這創造出比較理想化的籌資情況。」詹森同時也是美國非營利組織Norn Group總裁,其中一項補助計畫自Hevolution獲得700萬美元。

就目前來說,Hevolution最大的挑戰除了在於如何分配經費之外,還須面對外界懷疑的眼光。一些機構和獨立研究員對於要和這個獨裁政權建立關係,都抱持猶豫不定的態度,畢竟沙國不允許國內有任何異議聲音,尤其該國記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)2018年遇害身亡並遭到肢解,震驚國際社會。

遭控想藉此提升國際形象

沙烏地阿拉伯支持的LIV職業高爾夫巡迴賽今年6月與美國職業高爾夫巡迴賽(PGA)合併,並且積極涉入國際足壇,都被外界指控這是沙國企圖掩蓋人權迫害的事蹟,為要提升國際形象。

Hevolution雖然也面臨類似的批評,但該基金會仍在早期發展階段,尚未獲得廣泛關注。

AFAR去年老化科學的研究計畫接受沙國資金之前,董事會曾再三討論,但第二年就再度延續前一年的補助。AFAR執行董事Stephanie Lederman提到,「一開始,人們確實有疑慮,但這份疑慮隨後消失,因為人們看見我們真的給出這些資金。我們希望能為這項科學注資,這對人類相當重要。」

匹茲堡大學老化研究所助理教授葛卡爾(Aditi Gurkar)表示,她在申請由AFAR發放、來自Hevolution的補助時,曾一度感到遲疑,但考量到這個沙國組織在全球抗老科學方面的努力,最後仍決定申請。她的研究計畫今年4月獲得注資37.5萬美元,就奈米顆粒如何幫助檢測細胞衰老(細胞停止分裂的過程)進行研究,她坦言,這個創新的構想在美國傳統機構往往難以取得補助。