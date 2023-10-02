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新聞提要■在人權議題爭議不斷的沙烏地阿拉伯，對於抗老科學的研究不遺餘力，每年投注10億美元扶持相關計畫。

精句選粹■Saudi Arabia plans to put more than $1 billion a year into global efforts on longevity stir anticipation—and hesitation around the country’s politics.

沙烏地阿拉伯坐擁龐大的石油財富，在運動、電動車、科技新創事業等領域都試圖建立全球主導地位，如今這個中東王國還有下一個目標：延長人類壽命。

沙國王儲、該國實際統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）決定每年提撥逾10美元至非營利基金會Hevolution Foundation，進行關於抗衰老的生物學研究，藉以開發防止老化的藥物。目前此類研究大多來自於美國國家老化研究院（U.S. National Institute of Aging），Hevolution基金會的加入，將擴展全球長壽生物學的募資範圍。

重金補助防老藥物開發

一直以來，抗老化的研究預算普遍低於研究癌症等疾病的計畫，但沙國王儲最新政策一出，早已在該領域研究員之間造成轟動。

伯明罕阿拉巴馬大學研究員奧斯塔（Steven Austad）表示，「這個領域的人都屏氣凝神，想看看這些錢要如何發放。」奧斯塔同時是美國老齡化研究聯合會（American Federation for Aging Research，AFAR）研究主任，先前已從Hevolution獲得776萬美元的經費。

Hevolution執行長Mehmood Khan指出，首批發放的經費可能多數都流向美國的大學與新創公司，這些單位的科學家積極開發延緩、預防或甚至反轉人類老化過程的治療方法。

舊金山Gordian Biotechnology科學長詹森（Martin Borch Jensen）提到，「這創造出比較理想化的籌資情況。」詹森同時也是美國非營利組織Norn Group總裁，其中一項補助計畫自Hevolution獲得700萬美元。

就目前來說，Hevolution最大的挑戰除了在於如何分配經費之外，還須面對外界懷疑的眼光。一些機構和獨立研究員對於要和這個獨裁政權建立關係，都抱持猶豫不定的態度，畢竟沙國不允許國內有任何異議聲音，尤其該國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年遇害身亡並遭到肢解，震驚國際社會。

遭控想藉此提升國際形象

沙烏地阿拉伯支持的LIV職業高爾夫巡迴賽今年6月與美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）合併，並且積極涉入國際足壇，都被外界指控這是沙國企圖掩蓋人權迫害的事蹟，為要提升國際形象。

Hevolution雖然也面臨類似的批評，但該基金會仍在早期發展階段，尚未獲得廣泛關注。

AFAR去年老化科學的研究計畫接受沙國資金之前，董事會曾再三討論，但第二年就再度延續前一年的補助。AFAR執行董事Stephanie Lederman提到，「一開始，人們確實有疑慮，但這份疑慮隨後消失，因為人們看見我們真的給出這些資金。我們希望能為這項科學注資，這對人類相當重要。」

匹茲堡大學老化研究所助理教授葛卡爾（Aditi Gurkar）表示，她在申請由AFAR發放、來自Hevolution的補助時，曾一度感到遲疑，但考量到這個沙國組織在全球抗老科學方面的努力，最後仍決定申請。她的研究計畫今年4月獲得注資37.5萬美元，就奈米顆粒如何幫助檢測細胞衰老（細胞停止分裂的過程）進行研究，她坦言，這個創新的構想在美國傳統機構往往難以取得補助。