新聞提要■韓國政府祭出多項措施鼓勵生育但是成效不佳,該國生育率不升反降。

精句選粹■South Korea’s fertility rate, the world’s lowest for years, has fallen again, aggravating the challenges of aging demographics for the economy.

儘管韓國政府多年來想方設法鼓勵年輕人結婚與組建家庭,包括發放現金津貼與提供低利貸款等措施,但依然無法阻擋該國人口下滑趨勢。韓國生育率本就是全球最低,如今非但沒有改善,反而再度探底。

政府數據顯示,韓國生育率(女性終身平均生育孩子的數量)從2021年的0.81降至2022年的0.78,今年第二季更降至0.7。人口統計專家表示,生育率至少要2.1才能維持一國人口規模。

韓國33歲辦公職員黃美愛(Hwang Miae,音譯)三年前生下第一個孩子後放了一年育嬰假,政府補貼範圍涵蓋尿布與奶粉費用。她想再生第二個小孩,但考量自己與丈夫都有工作,多照顧一個孩子恐怕分身乏術。

黃美愛表示:「政府補助在剛生完時會很有幫助。但從長遠來看,教育是一筆龐大支出,令我非常猶豫是否要再生。」

先進國家的相同難題

許多先進國家都面臨新生兒數量下滑問題,美國生育率也僅有1.66。年輕人銳減帶來一連串問題,包括勞力與稅收減少等。對實行徵兵制的韓國來說,可徵召男性數量減少已成為一大困擾。

自2013年以來,韓國生育率一直是經濟合作暨發展組織(OECD)國家裡最低,後者平均值為1.58。韓國是OECD成員國唯一一個生育率低於1的國家。

韓國人口從2020年開始減少,死亡人數超過總出生人數,目前人口約5,200萬。未來20年內徵兵數量恐砍半,促使軍隊開始部署更多無人機與增加女性從軍人數。韓國入學人數連18年下滑,招生不足導致經營出現困難的學校,被媒體稱為「殭屍大學」。

自2006年以來,韓國政府砸下逾2,100億美元以鼓勵年輕人結婚生子。但這些努力不足以說服職場女性改變想法。

女性擔憂影響職涯發展

32歲的女性勞工崔善潤(Choi Sun-yoon,音譯)去年剛結婚,但她暫時沒有生小孩的打算。她表示:「我肯定政府補貼措施,但這是不夠的。女性依然擔憂養育小孩可能影響職涯發展。」

根據尹錫悅政府8月底提出的2024年預算規畫,育有子女者的住房貸款利率將降低並提供更多公共住房機會。從明年開始,育嬰假將從12個月延長至18個月。每月育兒津貼從530美元增加至750美元。

專家表示,儘管有政府財政支持,但許多韓國民眾認為社會文化觀念比撫養費用高昂更難克服。韓國政府數據顯示,約1/3女性不會使用育嬰假,男性使用比例更少。

韓國健康與社會事務研究院(KIHASA)人口統計學家李相林(Lee Sang-lim,音譯),年輕人經常以工作壓力與教育費用做為不成家立業的理由。現金補貼措施根本無效,因為更大的社會問題未被解決,例如工作與生活失衡、市場競爭過於激烈等。

李相林表示:「年輕一代擔心競爭不會消退。如果沒有孩子的話,就不會延續不幸。」