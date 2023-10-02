已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

摳門經濟新模式案例

新聞提要■經濟不景氣，在網路上大秀一把「凡爾賽生活」已退流行，現在大陸民眾以自己多能「摳」、省錢為榮。

經濟與就業壓力大，大陸當前整體社會風氣吹向消費降級，且比起以往偷偷摸摸，當前的網路媒體傳播管道反而使這股趨勢成為正面的生活態度，小資當道，甚至有不少人是直接引以為豪告訴大眾「我就摳」，這種鎖死錢包的時代，也衍生出不少新商機。

當前省錢甚至大方承認自己很「摳」已是潮流，定焦One報導，不少網路平台熱門話題包括「如何用一塊錢吃撐一天」、「買一包綠豆解決一日三餐」等。不時會看到民眾逛街時自信表示，我只是看看、沒有想買；也會有人直接在餐廳櫃檯點餐說要「窮鬼套餐」。

剩菜盲盒成搶手貨

民以食為天，面對開支之首的「食」，大陸今年來已相當盛行從歐洲誕生的「剩菜盲盒」模式，不僅省錢、還主打環保惜食潮流好玩等價值，許多民眾幾乎每天定時掃購模式在搶剩菜盲盒。

此外，去年底在政策推動下興起所謂社區食堂，便宜的自助餐模式吸引愈來愈多民眾前往，在一些網路社群影響下，部分食堂還成為網紅食堂。

報導引一名社區食堂經營者表示，開了一家食堂五個多月，每月營業額在人民幣（下同）25萬～40萬元，毛利率在35％左右，因為政府有不小補助扶持，所以菜品定價能比較低，且前來有餐的超過7成是年輕人。

便宜零食折扣店也是大陸另一個新興的趨勢，這種店有大量且種類齊全的零食，價格可能是市面上的1折。有報導指出，較大型的零食折扣店，平均單店的總投資約50萬～70萬元，毛利率能維持在約20％。這吸引大量資本關注，今年來該產業，零食有鳴完成B＋輪融資，趙一鳴零食完成1.5億元A輪融資。報導引述一名投資人表示，自己投資一家類似的零食折扣店，目前帳面已賺3倍。

出現變化的還有服裝市場，愈來愈多年輕女性開始逛起中老年女裝店，部分人士表示，只要認真找，不少產品款式不顯老且舒適，價格可能還是一般女裝店的20％，還讓自己的選品眼光有發揮空間。

高CP值品牌崛起

在化妝與日用品方面，日前大陸直播帶貨達人李佳琦的言論，惹惱廣大為生活煩惱的民眾，反而給大陸一批老國貨品牌機遇，幾個此前網路行銷環節較弱、主打低價大份量高CP值的品牌反而崛起，吸引不少消費者搶購。

雖然不少民眾已刻意消費降級、避免不必要支出等行為，但相關背景下所產生出的商業機遇能否長久，仍需要打上一個問號。報導指出，像是零食折扣店當前競爭很激烈，較晚進場的店面不少已被淘汰。剩菜盲盒則有品管與被舉報過期等風險。中老年服裝店則是利潤不高，營業額也不易做大。

業內人士表示，社區食堂現在熱鬧，但要達到收支平衡，就要顧及政府補貼、低採購成本、高銷量三大條件，少一個就很容易賠本，因此外界也仍注意依賴補貼的社區食堂模式日後動態。投資圈人士表示，這種主打平價、消費降級、二手領域的項目，雖然普遍有市場，但較看不到爆發機會，可以投資的項目其實並不多。