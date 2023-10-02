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公共建設預算的各階段

文／于國欽

自凱因斯提出赤字預算以來，各國政府支出隨之擴張，然而我們一年的公共建設經費到底有多少，報上所登的數字常有變化，而且出入很大，何以如此？這當中有貓膩嗎？

今年7月政府通過明年（113）重大公建經費2,073億，創十年新高，日前行政院總預算案匡列明年公建預算更高達5,886億，一樣也創新高，何以差這麼多？兩者的差別在於前者只包括10億元以上的重大公建，後者還包括10億元以下者、特別預算、國營事業、非營業基金，五項加總之後的規模自然變大。

但是，問題來了，去年底行政院年度總預算匡列今年（112）公建預算只有5,870億，怎麼在今年初變成6,853億？這是因為加了前一年度尚未執行的保留款、以及地方政府配合款，這一加就多了1,000億。然而，仔細一看又會發現，這個數字近日又修正為6,632億，怎麼又少了？這是因為國營事業預算通常要到年中、甚至年底才獲立院三讀，因此待預算拍板後又得修正一次。

今年的6,632億拍板了嗎？還沒有，這個112年的經費到明年初還會再修正，因為有些計畫面臨抗爭做不下去，這筆預算也得自總經費減列，因此數字一直變化，大概要到次年的年中才會定案，如此一來，公建預算數一直變化，也就不足為奇了，以此而言，數字的波動，並非貓膩。

舉個例子，111年公建預算在年度總預算階段匡列4,318億，到國發會管考階段擴至5,481億，年中降至5,437億，最後拍板5,265億已是112年的年中了，如前所言，年度預算通過後加上保留款、地方配合款，預算旋即變胖，隨著國營事業預算三讀、少數計畫停擺預算減列，數字因而變瘦。

為方便敘述，我們常常得把複雜的經濟體系，簡化成幾個變數，以之探討因果關係，然而在簡化過程中可能會流失許多信息，也可能因過度簡化而張冠李戴，用錯了數據，或者用了不夠準確的數字，例如把資本形成視為固定資本形成、把海關貿易順差看成全體貿易順差、把產業關聯係數當成國內關聯係數等等，都是易犯的錯誤，同樣，公共建設各階段所呈現的預算也有不小的出入，運用也得小心。

當我們閱讀凱因斯一般理論，想證實一下擴大公建對經濟的影響時，到底該用哪一個公建預算？又或者應該用國民所得統計裡的政府與公營事業投資？這仍得視我們關心的主題而定，國民所得雖是最完整的統計體系，惟公部門日常採購電腦、汽車、軟體等基本需求皆屬政府投資，很難與公建連在一起。

反觀，國發會管考的公建經費這項數字，較具敏感度，也更適合用以觀察對景氣的提振效果，然而這裡也有個麻煩的地方，公共建設經費包括徵收土地的支出，從國民所得的觀點，買土地是不該列入投資的。這說明各項指標各有各的限制，要解釋之前必先清楚其限制，才不致把馮京當成馬涼，總之，詳研數字為研究之本，當數字用錯時，理論再高妙，也全歸於無用。

小檔案■國發會每年管考的公共建設經費多數屬資本支出，其支出範圍有五項：實質建設、外購材料、經常性經費（推銷管理）、用地經費（徵收土地）、移轉性支出（漁業權支付），後三項占比較低。

小檔案■凱因斯於《一般理論》卷二沒談偉大的理論，而是申論定義與觀念，他認為定義模糊的統計將妨礙人們理解經濟現象，他說：「我們所作的數量分析，顯然不可採用任何數量模糊的概念來表示。」