美共和黨保守派擬逼宮 麥卡錫料不成事

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美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）早前與民主黨達成協議，促成短期撥款法案過關，避免聯邦政府陷入關門窘境，然而此舉引發共和黨內部部分人士不滿，揚言將在本周發起罷免，讓麥卡錫失去議長職位，而麥卡錫則淡定看待，深信罷免案不會通過。

麥卡錫上周六與民主黨達成協議，提出短期撥款法案，眾議院最終以335票贊成、91票反對，通過這項法案，隨後參議院則以88票對9票批准，並於期限前送交總統拜登簽署成為法律，使聯邦政府成功避免停擺危機。

不過，共和黨內部保守派人士早前便已聲稱，倘若麥卡錫藉由爭取民主黨支持來通過臨時撥款法案，便會發動罷免麥卡錫的動議。眾院共和黨保守派領袖蓋茲（Matt Gaetz）接受媒體採訪時稱，他計劃於本周內發起動議，相信將有足夠的共和黨議員支持其立場，更暗諷麥卡錫能否留任的關鍵在於民主黨是否給予其支持。

而麥卡錫隨後接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時對此給予回應，他直言「這不是什麼新鮮事」，並認為蓋茲罷免他的動議乃個人行為，出自於他對於邊境保護措施的反彈，但蓋茲的立場不代表其他共和黨眾議員的看法，因此麥卡錫有信心罷免案不會獲得通過。

蓋茲罷免麥卡錫的動議必須在眾議院表決時獲得218票贊成才可獲通過，與蓋茲同屬保守派的共和黨眾議員唐納茲（Byron Donalds）對此表示，他尚未決定是否支持罷免麥卡錫，共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）則稱，他相信蓋茲真正動機是想癱瘓眾議院運作，因此不會支持罷免行動。

不過，民主黨極左派眾議員寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）力挺蓋茲的舉動，她直言凱文麥卡錫是一位「非常弱的議長」，明顯已經已失去對黨團的控制，讓美國以及數百萬美國人面臨危機，等到最後一刻才解決問題，因此絕對會投票推翻麥卡錫。

拜登對此表示，希望麥卡錫汲取此次短期撥款法案闖關的經驗，日後再領導議會時有更適宜的安排，至於民主黨是否給予麥卡錫支持，將由民主黨自身決定。