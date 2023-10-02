10／2盤前》SAP布局AI有成 這兩檔台廠沾光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今（10/2）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.AI今年表現爆紅，國際大廠無不加緊速度推出新品大搶市占，輝達（Nvidia）繼推出採用台積電7奈米與5奈米家族製程（接近4奈米）的A100、H100後，計畫2024年下半年推出下世代B100 GPU，據了解，B100將採用台積電3奈米製程與Chiplet設計架構，直球對決AMD的MI300，顯見台積電先進製程與先進封裝技術產能仍將因此受惠。

2.美國國會9月30日緊急批准一項臨時撥款法案，並送交總統拜登簽署成法，令聯邦政府暫時躲過停擺危機，得以維持運作45天至11月17日。美國政府關門危機暫時解除，可望令長債殖利率回落，並為美國股市帶來轉機。

3.中華電信挺進低軌道衛星布局，再傳重大突破！中華電信傳與國際低軌衛星業者OneWeb合作，在台發展低軌道衛星業務。

另著眼於Amazon推動Project Kuiper計畫，投資逾百億美元、發射3,236顆低軌衛星，中華電信正密切爭取合作，未來可望帶動相關衛星地面接收站建設商機，法人看好台揚、昇達科、明泰、事欣科、金寶、宏捷科、康舒、華通等概念股雨露均霑。

4.國巨（2327）繼第二季合併德國賀利氏高階溫度感測事業部後，第四季將與法國施耐德電機高階工業感測事業部合併報表，2024年可望完整認列感測元件逾百億營收，國巨將於明年首季端出全新產品組合，橫跨被動及非被動元件事業，感測元件將居第五大產品線，營收占比上看10％。

5.台塑四寶將在10月11日業績說明會，公布第三季自結獲利。第三季油價強彈衝破90美元，布蘭特原油一度攻抵96美元高價，烘托塑化報價回穩攀揚，台塑四寶營運復甦活絡增溫；台塑化、台化更因掌控煉油及石化上游、芳香烴營運，獲利轉機爆發，成為集團獲利告捷焦點。

6.篩選股價順利突破月線、KD指標正向，且三大法人單周偏多操作的個股，共有大亞、誠美材、中興電、三陽工業、中環、合機、聯茂、永豐餘、森崴能源、金像電、華電、台光電、華孚、旭品、智邦等15檔入列，單周法人買超張數介於1,538張至3.96萬張。

推薦閱讀 15檔法人按讚股 節後衝鋒

7.中秋連假後開啟第四季，多頭積極鎖定年底行情之際，內外資研究機構趁假期前已先升評利基股，搶占資金注意力，永豐投顧預言中砂（1560）短期業績或將優於預期，升評「買進」；大和資本證券則看好信邦（3023）明年起訂單能見度佳，升評「優於大盤」。

8.全球晶圓代工龍頭台積電19日法說會未演先轟動，外資本次在三周前就啟動後市預測吸睛大作戰，堪稱史上最「早鳥」，摩根大通證券才提出2024年極保守的年增15％預期，高盛證券旋即力挺，台積電明年營收成長將高達24.4％，逆勢升股價預期至685元。

另一方面，光學族群股王大立光有可能與上一季一樣，早台積電一周時間、於12日召開法說會，也會提供下游電子產業景氣指引，市場準備開始關注。

9.藥華藥（6446）1日公告，與藥明生物（Wuxi Biologics Ireland Limited, 下稱WuXi Biologics）簽訂授權合約，取得某髓系免疫檢查點候選抗體序列全球專屬授權，進軍全球免疫檢查點抗體市場，瞄準數百億美元商機。

10.台積電3奈米先進製程在主要客戶加持下，明年接單及出貨樂觀，台積3奈米製程相關供應鏈明年營運也將受惠，其中包括家登極紫外光光罩盒、鑽石碟中砂、半導體靶材光洋科、晶圓真空吸盤的意德士及濾能等，2024年營運都將可望受惠拉抬。

首款搭載台積電3奈米A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro與Pro Max機種大熱賣，市場反應讓國際晶片廠對3奈米信心大增，業界傳出，聯發科、高通、輝達、超微四大客戶爭相導入高階製程，預估2024年下半年3奈米家族（含N3E）月產能，可望衝高至10萬片。

12.受惠於電競電源和自有品牌COUGAR新產品訂單轉旺，偉訓（3032）10月營運回神，偉訓也樂觀預期，第四季表現應會優於第三季。

11.ERP軟體大廠SAP宣布推出自然語言的生成式AI助理Joule，預計年底上線，人資、ERP系統將率先導入，接下來則是支援全線產品。SAP台灣代理商如伊雲谷（6689）和東捷資訊（6697）等系統整合商均將受惠。

推薦閱讀 SAP布局AI有成 代理商沾光

14.雲端服務商伊雲谷（6689）日前公告取得雲馥數位31％股權，由於雲馥數位已是微軟亞太區重要的雲端合作夥伴，在台灣、北京、上海、深圳及香港已有據點，並在製造業、金融業、零售業、電信業與軟體開發等產業有客戶群。伊雲谷表示，未來將會攜手雲馥數位擴展亞太市場。

13.三星、華為二大品牌2024年將推出平價折疊機，價格區間帶落在600美元至700美元不等，可望帶動折疊手機滲透率；業界認為，隨著折疊軸承零組件數量降低、生產良率拉高，折疊手機不再只是品牌廠秀技術肌肉的競技場，若能進一步放量，折疊軸承陣營如富世達（6805）、兆利（3548）可望雨露均霑。

推薦閱讀 折疊機展望佳 富世達兆利嗨

15.造紙族群把握兩岸雙節效應，啟動「小步慢漲」模式，衝刺第四季營運。正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）表示，台灣市場受疫情、景氣影響相對小，是工紙三雄重要獲利支撐，隨第四季節慶需求備貨增溫，價量穩中看增；大陸救經濟刺激內需，9月以來大型陸廠吹「漲」風，也帶動下游補庫存，逐步墊高紙價，可望改善獲利表現。

16.前三季國內基金投資人追捧收益題材，加上ETF市場百花齊放，帶動境內基金總規模突破6兆元大關，拉開與境外基金的差距，因市場投資氣氛偏樂觀，第四季新基金募集熱度不減，10月起至少有七檔新基金準備開募，具成長與收益題材的台股配息ETF，及投資等級債基金仍是焦點。

17.新冠疫情衝擊生醫業洗牌，也加速第二代接班，麗豐-KY執行長趙承佑是在2020年大陸疫情嚴峻時接掌，固守上海，讓母親、即董事長陳碧華不用兩地奔波，雃博則因董事長李永川接下醫材公會理事長，預計最慢明年農曆年前資深副總李弼凱會升任高位，帶領團隊進入數位智慧數醫療的新世代。

18.全球企業併購活動沒太大起色，但美國併購數量卻回升，讓交易商看好短期內併購市場持續復甦。

Dealogic資料顯示截至28日為止第三季，全球併購交易額從去年同期7,381億美元下跌至7,174億美元，年減2.8％。但美國交易金額飆升至3,565億美元，年增35％，比重占全球約一半，高於往常水準，也抵消歐洲與亞太交易額各跌31％和9％的不利影響。

19.台積電高雄廠從原本的28奈米改為2奈米，據了解，承包商中鋼構供應的鋼構材料也增加不少，從原本的2萬多噸往上堆加，10月起將全力供貨，讓台積電高雄廠能在2025年如期量產。

20.國銀對六大核心戰略產業放款餘額，8月續創新高，金管會公布最新統計，至8月底本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額7兆2,300億元，前八月增加4,355億元，餘額最多前三名分別為民生及戰備產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業。

21.史上最旺黃金長假並不誇大，大陸多地方近日披露旅遊數據，四川景區遊客量與門票收入分別增長141％和226％，幾乎超過疫情前的水平。內蒙古前兩日湧入逾475萬遊客，是疫情前的1.22倍。

22.宜鼎（5289）推出PRO Series記憶體強固解決方案，推動旗下記憶體產品升級，使其不僅擁有工業級高品質，更具備「抵禦極端溫度、耐震、抗腐蝕」等強固特點，讓系統在高強度情境維持高效運作、力助邊緣AI應用穩健落地。

23.雖然政府陸續祭出調控房市措施，不過預售屋價格上漲的情形並未停歇，根據實價登錄統計，全台預售屋單價中位數今年6月正式站上每坪40萬元，相當於有超過一半的購屋者買到單價超過4字頭的預售屋，而在2011年11月時單價中位數才站穩每坪30萬元，短短不到二年時間，單價漲了10萬元。

24.全球自行車產業今年均面臨庫存去化的大挑戰，惟近期無論是整車大廠的巨大（9921）、美利達（9914）或零件大廠的桂盟（5306）均不約而同釋出正向訊息，預期最快明年上半年，自行車庫存可望回到健康水位。

因此法人預估，整車廠2024年下半年重返成長軌道可期，零件廠的衰減幅度則可望大幅縮小。

25.篩選上周投信、官股同步加碼之上櫃股，包括台燿、欣銓、合晶、頎邦、新普、中美晶、雙鴻、中光電、兆利、優群等入列。

26.居家生活類股進入Q4旺季，行情已呈谷底翻轉，尤其看好修繕局部改裝等剛性需求漸增，包括詩肯（6195）、特力（2908）、振宇五金（2947）等8、9月營收均正成長，接下來第四季旺季可期，尤其是詩肯將陸續與新光三越、遠東SOGO、微風等多家百貨合作，開出臨時櫃增加展售通路。

27.進入年底內裝修市場旺季，磁磚、隔間、地板等相關建材需求轉旺；冠軍（1806）、寶陞（2948）、美喆-KY（8466）第三季營收已開始熱身；業者指出，第四季可望是今年營運高峰。

28.上市櫃9月營收將陸續公布，法人指出，網通產業進入傳統歐美旺季，短期間雖受北美電信業者下修資本支出且調整庫存影響，但仍有相關業者公司接獲東亞地區網通急單，合勤控（3704）、智邦（2345）在新產品、新客戶訂單流入下，營運動能看好。

29.今年台股投資焦點都在高股息ETF基金上，回顧今年前三季高股息ETF演出台股大驚奇，檢視前9個月股價表現，可發現14檔高股息ETF當中，扣除掉今年才掛牌的三檔，其餘11檔高股息ETF收紅的月份都達半年以上，超過7個月的有九檔，其中兩檔股價連續9個月收紅。

30.顯卡供應鏈需求回溫，帶動雙鴻7、8月營收連續二個月出現月增，著眼於此番顯卡需求回溫的力道可望延續到第四季初，法人估，雙鴻9月營收仍可延續月增的走勢，連帶推升雙鴻季增幅度達到突破三成，優於之前預期的18％，就連年增率也可望同步轉正，出現近中個位數的成長。

1.台股8月經歷央行年會、大陸房地產爆雷、AI股熱潮消退等而震盪劇烈，回檔近3％，銀行、壽險決定入袋為安。壽險台股部位市價約1兆7,786億元，單月減少951億元，計入台股下跌，估月減碼台股約393億元，壽險6月、7月逢低加碼，尤其6月多加碼科技股、電子類股，8月領完股息後，從台股先獲利了結，前八月已減碼1,031億元。

國銀上半年加碼台股790億元，但7月、8月共減碼528億元，除大幅加碼後調整持股，也是趁領完股利先獲利了結，8月底投資股市成本約4,771億元，持股市值7,195億元，未實現潛在資本利得達2,424億元。

B.利空因子：

2.蘋果9月30日承認iPhone 15確實有過熱問題，但強調與鈦金屬外殼無關，而是軟體問題造成。蘋果表示iOS 17作業系統及部分第三方應用程式有漏洞才是手機過熱主因，並承諾近日發布軟體更新解決問題。

3.虛坪改革方案何時推出，備受外界關注。內政部擬修改《公寓大廈管理條例》，優先處理停車位及車道問題，讓未買車位住戶，可不必負擔車道公設，業界認為此影響房市買賣層面較小。惟據悉，行政院認為，健全房市政策要有節奏，以免影響買氣，本會期以囤房稅2.0最優先，虛坪改革案腳步可能放緩。（中性看待）

4.經濟部官員透露，明揚大火後，目前正在檢討「工廠管理輔導法」，針對未能核實申報危險物品資訊的工廠業者，將大幅提高罰則上限，同時也會檢討檢查頻率，在定期檢查之外再增加不定期抽檢；另外也規劃中央與地方跨部門聯合稽查，希望透過嚴查重罰、遏止廠商投機心態，擔起該有的防災責任。

5.全球經濟疲弱影響車市，根據群智咨詢（Sigmaintell）統計，上半年車載面板不如預期，前裝車載面板出貨輛約8,734萬片，僅小增0.6％，預期全年車載面板出貨約1.8億片、年增率僅約1.2％。車載面板市場競爭加劇，龍頭廠天馬上半年出貨持平、市占率約15.6％，日本顯示器、友達上半年出貨維持成長，市占率分別為15％、12.9％緊追在後。

6.OPEC+將於10月4日召開部長級會議。外媒引述消息人士報導，此次會議中，OPEC+不太可能提議改變現行的產量政策。

分析師表示，在今年第三季以前，全球原油市場大致處於平衡狀態，而沙烏地阿拉伯在第二季末的減產行動打破了這種平衡。目前原油市場的供應缺口約為每日100萬桶，與OPEC產量從第二季的每日2,850萬桶下降到第三季度的每日2,750萬桶大致相當。

7.美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日要求高盛、美國銀行、摩根大通等三家金融機構支付合計超過5,000萬美元的罰金，原因是這三家機構在進行掉期交易（swap）時未盡監管責任，害客戶蒙受損失。

8.巴拿馬運河管理局（ACP）9月29日宣布，從11月1日開始把每日通航運河的船舶數量上限，由8月的32艘再降低至31艘。因乾旱氣候導致補充運河的水量減少而令其水位下降，必須進一步限制通航量來因應。

9.據法媒《世界報》（Le Monde）引述消息報導，法國巴黎檢察官正在調查法國精品巨擘LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）與俄羅斯商人薩基索夫（Nikolai Sarkisov）之間的多筆房地產交易是否涉及洗錢。

10.大陸景氣復甦疲弱，最新公布的財新中國9月製造業及服務業採購經理人指數（PMI）均位榮枯線以上，但仍遜於預期。尤其服務業PMI更創下年內新低，顯示整體經濟未有顯著起色，也為第三季經濟增長表現帶來陰霾。

11.新店「裕隆城」上（9）月28日正式開幕，未料開幕第4天，昨（1日）晚間10時許就發生火警。幸好業者在消防車抵達前就及時自行撲滅，新北消防局火調人員檢視火場後初步調查，起火點是地下一樓一處空間堆放雜物，當中有很多標示燈備品，當中疑是放置的蓄電池起火燃燒，幸好無人受傷，僅是虛驚一場。