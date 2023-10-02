精密零組件聯手五金手工具 近百家業者大舉赴日展商機

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為於全球通膨、俄烏戰爭衝擊下提振出口動能，經濟部國際貿易署今（112）年持續委由外貿協會籌組「精密零組件拓銷團」與「高階五金手工具拓銷團」，於9月24日至29日赴日本東京、名古屋及大阪三地拓銷，短時間內成功邀集高達91家國內指標業者共襄盛舉，業者家數超過去（111）年，為歷年規模最大的拓銷團。兩產業強強聯手拓銷，共同強化我精密零組件、五金手工具產業與日本精密製造供應鏈的合作。

除了東京、大阪兩大指標城市外，今年更睽違三年重回運輸設備、工業機械重鎮的中部最大城市名古屋辦理，三站共計吸引超過600家買主到訪，促成近1,500場洽談。前來參加的大型日商包括日本七大商社之一的三菱集團、零件及DIY手工具大型製造商YAHATA、TOYATA集團旗下全球前五大汽車零配件製造商AISIN、世界第二大汽車零部件供應商DENSO。此外，知名螺絲大廠IKEDA、農業及建設機械知名買主KURIYAMA皆對我精密零組件業者合作表達高度興趣；我五金手工具產品優良品質也讓專精水五金及家用建材供應商LIXIL、手工具大廠LOBSTER印象深刻，後續合作商機可期。

日本為全球第2大工具機製造國。臺灣精密零組件憑藉高自製率、客製化製造等優勢，逐漸獲日本高階工具機業者採用。因應地緣政治趨勢以及預防全球性危機對供應鏈之衝擊，日本政府疫情後亦積極鼓勵日企回國生產，預期將加速日本製造業回流。臺灣作為全球五金、手工具及扣件重要供應產地，近年注重品質優化並朝高附加價值產品開發，符合日本業者對於品質、技術工藝及客製化服務之重視與期待，正是臺灣業者成為日方潛力合作夥伴的最佳機會。

本次參加的91家精密零組件及五金手工具業者，向日方展現臺灣優良的工業製品及技術，包括半導體設備零件、汽機車及醫療儀器金屬零件、軍工用加工零組件等，均為我具競爭力之高值化產品，塑膠射出及扣件業者也都具備專利技術及專業OEM/ODM能力，以提供製程整合及產品研發具競爭優勢的一條龍服務，爭取訂單。

外貿協會表示，儘管今年受全球通膨、日幣升息等因素致終端需求走弱，也連帶影響我精密零件及五金等產業出口，但由本團洽談活動之盛況來看，臺日於貿易及供應鏈的良好互動與鏈結仍相當牢固，未來可預期雙方也將有更多元的產業合作機會與方向。國際貿易署及外貿協會重視業界需求，明（113）年將持續以拓銷團、參展團、採購大會等多元交流及拓銷活動，讓臺日經貿互動合作能更進一步深化。