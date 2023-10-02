貿協領軍赴秘魯 搶攻食品機械市場商機

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外貿協會受外交部委託，籌設「2023年秘魯國際食品展（機械展區） EXPOALIMENTARIA 2023」臺灣館，自9月27日至9月29日為期3天在利馬市Jockey展覽中心 （Center de Exposiciones Jockey, Lima）隆重登場。臺灣館有10家企業共襄盛舉，展出食品機械、包材及手搖飲原料，搭配臺灣館明亮裝潢，首日即獲當地潛在買主相關商機查詢逾50則。

外貿協會表示，我國駐秘魯代表張幼慈於開展首日親臨展場與我參展業者熱絡互動，並共同為臺灣館開幕剪綵。本屆臺灣館裝潢特別融入我國知名地標建築台北101、特色美食及智慧農業元素；透過明亮、開放穿透式的攤位設計，將優質的臺灣產品展示給來訪貴賓買主。同時臺灣館也特別贊助展場走道及機械展區入口處大型看板，醒目的西文標語Taiwán está en Expoalimentaria 2023 （台灣參加 2023 年秘魯國際食品展）吸引館內買主目光。開展首日即獲當地多家潛在買主青睞，尤其以封罐機、充填機、製罐機、封口機、封口膜、家用咖啡機、臺灣珍奶材料及金車伯朗咖啡等詢問度最高。

本屆派員實體參展業者中，常珅機械公司為專業馬口鐵罐及鋁罐之封罐及充填設備商，研發設計之高速自動封罐機，搭配高速自動充填機，擁有D&BD-U-N-S®認證，提供客製化解決方案，極具優勢，服務客戶包括美、日、中3國知名品牌業者。展覽首日，常珅公司即接獲當地多家封罐相關參展商有意進一步洽談。現場另擁有20多年專業經驗，客戶遍及60餘個國家/地區的封王實業現場推出優質密封機、密封膜和果糖分配器，吸引當地多家中型企業及小型創業買主進一步洽詢。

另在型錄展區中，現場以影片展示各式我國優質食品加工機械，包括甫榮獲2023臺灣精品奬的百城機械旗下多功能自動包餡機，該公司於1996年成立，產品在全球 80 多個國家廣受歡迎；另外，耕耘國際市場逾42載、銷售網路遍及全球60個國家、年銷售20,000台攪拌機的士邦食品機械廠，主要生產行星式麵粉攪拌機和餐飲設備；創立逾30載之專業封口機業者圓方圓公司，不斷致力研發設計，推出電子業無塵室的包裝設備、塑膠原料的太空包裝、塑膠原料的太空包裝、大小型抽氣真空封口包裝等各式機種，行銷世界100餘國。其中尤以百城機械業者的多功能自動包餡機最吸引潛在買主目光，現場多家當地食品加工業者均有意進一步洽詢。

除了上述食品機械展區，台灣館特別設置台灣休閒食品試吃專區，參觀者可以通過品嚐道地臺灣風味珍珠奶茶、知名品牌義美、旺旺零食及金車伯朗系列咖啡等活動，體驗臺灣特有的美食文化魅力，同時透過現場生動精采的臺灣美食文化及智慧農業影片來趟採索臺灣之旅。

秘魯與我國雙邊貿易具高度互補性。我國自秘魯進口礦產品、卑金屬製品和農產品，同時向秘魯出口塑料製品、機械、電氣設備、化工產品、汽機車零配件。2022年，我國與秘魯雙邊貿易額達8億美元，是繼2008年8.3億美元以來歷史次高紀錄，是我國在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，僅次於墨西哥、巴西、智利和阿根廷。臺秘去年雙邊貿易往來無畏全球疫情肆虐，表現亮眼，殊屬難得。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（CEPAL）最新報告預測，拉丁美洲暨加勒比海地區2023年度經濟成長率約為1.2%。隨著疫情解封及國境開放，全球的經濟活動及國際貿易復甦，具有6億人口市場優勢及豐富天然資源的中南美洲市場，受到各國重視。順應我國業者開拓市場需求，外貿協會積極籌組各式貿訪團、拓銷團和參展團，持續帶領我業者赴中南美洲地區進行商貿交流、增進雙邊互惠合作關係。