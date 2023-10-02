創意生活產業與觀光工廠 邀請民眾一同體現創意 共創永續

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經濟部產業發展署為促進國內旅遊經濟恢復以往繁榮光景，希冀藉由創意生活產業與觀光工廠，帶動國內外旅遊興盛。於9月29日至10月2日每日上午10點到下午6點，在台北世貿一館之台北國際秋季旅展，推出「2023年創意生活產業ｘ觀光工廠」展區（B609），以在地旅遊、在地生產、在地飲食、在地文化為推廣主軸，鼓勵消費者在旅行過程中，也能為愛護地球，盡一份心力，一同迎向永續的未來。

為提升我國軟實力及產業競爭力，產業發展署推動「創意生活產業」，希望藉由結合既有的產業製造基礎，再融入創意、科技與人文特質，發展出一項具整合性、高附加經濟價值，且能提升國民生活品味的新型態產業，每年藉由評選創意生活事業，樹立標竿學習模範，目前共有170家。

產業發展署亦推動「觀光工廠計畫」，協助生產製造跨足觀光服務的轉型輔導，透過產業知識的傳遞、開放生產製程、解說導覽與DIY體驗，一方面讓民眾了解平常較少接觸的產業知識，另一方面則藉由參觀與手作體驗提升對台灣產品的信心，進而增加購買意願，促進消費，以期達到產業知識傳承的永續發展，目前共有159家。

本次旅展在產業發展署的專區規劃「探索永續廣場」、「創意好物區」、「創意遊程區」及「尊貴洽商與獨特體驗區」，提供具特色的DIY體驗活動，透過手作活動學習各產業的文化與歷史，如卓也小屋度假園區提供「植物染色綠豆糕DIY」，讓民眾從天然植物萃取的色料，認識大自然具有豐富的顏色；另外如台灣滷味博物館提供「百香滷包DIY」，教導民眾滷包內各種材料的功用及如何選擇最適合需求！現場還有精選優質商品，讓參觀民眾體驗豐富的台灣特色。

經濟部產業發展署一直以來，都在協助創意生活產業與觀光工廠進行技術提升及升級轉型，輔導產業跨足觀光服務，除歡迎大家於秋季旅展參觀外，更歡迎民眾至全台通過經濟部評鑑的創意生活產業與觀光工廠參觀，體驗創意生活產業及觀光工廠的獨特魅力。

更多相關資訊，請參考創意生活網站（https://www.creativelife.org.tw/）及觀光工廠自在遊網站（https://taiwanplace21. org.tw）。