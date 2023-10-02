穆斯林友善環境神助攻 新南向會展及獎勵旅遊商機可期

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今（2023）年1月至7月，新南向國家來臺旅客超過273萬人次，佔來臺總人數84.56%，為持續穩固新南向市場，交通部觀光署與經濟部國際貿易署攜手16家臺灣會展業者，於今年9月26日至28日前進泰國曼谷於亞洲獎勵旅遊暨會議展（IT&CMA），建置「臺灣形象館」，推廣臺灣優質會展獎旅產業。

新南向國家穆斯林人口比重高，今年由萬事達卡與新月評等聯合發表之「2023年全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」中，臺灣榮獲「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」（non-OIC destnaitons）第3名，僅次於新加坡與英國。觀光署表示，臺灣自2019年開始皆名列前3名，表現亮眼，臺灣營造穆斯林友善旅遊環境有成，整體表現受國際肯定。

中華國際會議展覽協會表示，此次IT&CMA 2023臺灣館於展期間舉辦一場品牌推廣會，邀集約50位國際媒體及買主參與。觀光署國際組組長黃易成及喔熊組長亦拍攝了歡迎影片，歡迎買主來到臺灣館，並誠摯期待大家親身來到臺灣，留下獨特難忘的回憶。為加強買主沉浸式體驗，更於推廣會現場提供臺灣特色小吃拼盤-蔥油餅、鹽酥雞及小籠包供與會者品嚐，買主們人手一盒吃的津津有味，更有買主表示自己曾去過臺灣，最念念不忘臺灣小吃。

本次臺灣館於展覽期間，共計完成超過百場商務洽談，買主們超過六成來自亞太地區。參展業者表示許多買主積極詢問2025及2026年來臺舉辦活動所需相關資訊，並對臺灣許多重要景點的穆斯林友善設施感到欣喜，亦提高來臺意願。

此次臺灣館持續落實永續，以可回收材料，搭配臺灣觀光景點、自然景觀及特色會展場館點綴建置而成，營造舒適的洽談氛圍。現場並規劃特色調酒、車輪餅以及多部臺灣景點介紹VR影片等精彩活動，加深與買主的互動。