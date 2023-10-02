白易弘｜十月不看淡 關注九月營收潛力股

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國際情勢：

美國利空持續但終將有解，目前僅公債殖利率與油價仍舊維持在高檔短期內較難緩和。美股四大指數在跌深後初見止穩，費半指數與那斯達克科技股指數在近半年低檔區反彈往月線靠攏。

台股盤勢：

加權指數上週在跌破半年線後測試前波低點，外資持續賣超，投信持續買超。AI族群指標股如：廣達(2382)、奇鋐(3017)等九月營收可望持續月增個股領先走揚，投信與ETF重倉持有個股仍為穩盤要角。第四季為傳統電子旺季，預估電子族群可望率先止穩反彈，可關注此波下跌先止穩反彈站回月線之上且營收成長族群個股如：AI族群與網通族群。

本週焦點個股：

合勤控(3704)：

8月營收26.21億元，月增33.27％，隨客戶開始回補庫存，及國防部標案將於第四季認列，營收與獲利預期可望呈現季增；而展望2024年，營收與獲利也均有成長轉機。

廣達(2382)：

廣達8月業績攻高主要是筆電與AI伺服器雙動能帶動，其中，筆電因客戶提前拉貨，單月出貨460萬台，月增率高達21%，高單價的AI伺服器動能在第三季逐月升溫，第四季大跨步邁進，使廣達9月業績並不因筆電成長動能失溫而看淡，第四季更有機會成為帶動營收較第三季成長近20%的主力業務。預估廣達第三季營收可望突破3千億大關，季增率高達25-30%。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。