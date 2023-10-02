陸低價光電產品 德擬祭限制 業者：自損產業發展

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歐盟早前大動作宣布對中國電動車展開反補貼調查，復以德國政府傳出考慮以貿易保護的方式保護當地太陽能板製造商，對此，歐洲光電聯盟（SolarPower Europe）釋出警告，呼籲歐盟及各會員國切勿對光電產業的進口產品徵收關稅，倘若中國產品的供應中斷，將嚴重損害歐洲裝置潔淨能源的能力。

歐盟執委會於9月宣布對中國電動車展開反補貼調查，評估是否上調進口關稅，以保護歐盟生產商不會因價格低廉的中國電動車而受到衝擊。此外，外媒早前報導稱，歐盟及各會員國政府為減少對中國依賴、擴大歐洲自身的潔淨能源製造業，正在考慮對進口產品採取嚴厲措施。

歐洲光電聯盟董事埃爾夫特（Gunter Erfurt）對此釋出警告，認為關稅並非解決歐洲太陽能產業當前挑戰的好方法。埃爾夫特強調，歐盟或是會員國不應透過關稅制裁整個太陽能產業，而是應針對歐洲光電設備生產祭出激勵措施，如是便不會干擾光電設施的部署，也能使歐洲自身的製造業穩定成長。

歐洲光電聯盟在聲明中表示，太陽能貿易壁壘將是一項「雙輸策略」（lose-lose strategy），呼籲歐盟應幫助當地製造商發展。

由於中國太陽能模組大量湧入歐洲市場，且其價格遠低於歐洲製造商的製造成本，使歐洲光電設備製造商長期以來飽受困擾，歐洲光電聯盟日前曾去信執委會，強調因中國製太陽能產品低價傾銷，引發市場激烈競爭，導致今年初以來太陽能模組的平均價格下跌逾1／4，使歐洲企業面臨破產風險。

路透社引述德國經濟部文件報導，德國政府正在研究包括補貼在內的貿易保護措施，盼能保護德國太陽能製造商免受價格下跌的影響。

歐盟曾於2013年至2018年間對中國進口的太陽能電池板、晶圓、電池實施「雙反（反傾銷＋反補貼）措施」，導致該段時間歐洲太陽能裝機量下滑，業界擔憂，倘若歐盟再次對中國祭出限制，將導致上述情況重演。