《金融》金融評議中心主委兼總經理 羅俊瑋上任

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【時報記者林資傑台北報導】金融消費評議中心日前舉行第五屆首次董事會，由日前遴選評議委員、教授羅俊瑋接任主委兼總經理，於10月1日正式上任。羅俊瑋表示，將公正、公平且迅速處理相關爭議，並擴大金融教育工作推展，以促進金融市場健全發展，並期盼能與國際相關組織機構密切交流。

羅俊瑋為政大風險管理與保險研究所商學博士，曾任中正大學法律系主任與法學院副院長，評議中心第三、四屆評議委員，金管會財產、人身與投資型保險商品審查委員、消費者文教基金會雲嘉南分會委員、嘉義縣消保會委員、仲裁協會仲裁人等職務。

羅俊瑋近十多年於中正大學法律系及其他大學教授保險法、海商法、票據法與國際海洋法等課程，進入學界前曾任職金融業與海運業，長期從事保險實務工作。近年對保險契約及監理、金融消費者保護、公平待客暨海上保險等議題多所著墨，並協助審查各項實務保單條款。

羅俊瑋表示，將秉承金管會就金融消費者保護政策指示，遵循董事長杜怡靜各項業務指導方針，精進評議委員會評議工作，作為國內金融機構與金融消費者間的溝通橋樑，以金融消費者權益保護為最主要宗旨，公正、公平暨迅速處理相關爭議，並擴大金融教育工作推展。

羅俊瑋期盼能使國內金融消費者獲得公平對待，以增進金融消費者對市場信心，確保各金融服務業得以良好商業行為進行運作，使金融交易妥適進行，並促進金融市場健全發展。

同時，羅俊瑋期待評議中心能與國際間相關組織機構維持密切交流，彼此交換業務訊息，吸取國際金融消費者保護最新資訊，使中心運作得與國際趨勢密切銜接，提供國內金融業相關資訊做為業務運作參考。