接受正確治療 尿酸控得好 痛風也能爽吃海鮮、牛排

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【中國時報林周義】秋天是痛風發作的旺季，中國附醫藥劑部部主任謝右文過去常有膝關節疼痛的問題，曾有2～3年的時間都誤以為自己是運動傷害，常常痛到睡不著，甚至吃止痛藥導致腎功能受損。後來才發現自己有高尿酸，經過穩定用藥，已得到良好控制。不少民眾覺得，有痛風就不能吃海鮮、紅肉，但他提醒，其實只要尿酸控制得好，就沒有禁忌。

謝右文透露自己有高尿酸問題，但都沒有急性發作過，因有運動習慣，膝關節疼痛時，都以為自己是運動傷害，一個月的時間，有一半都在吃止痛藥，不吃就睡不著、無法走路，就這樣吃了2～3年，腎功能也受到影響。

當謝右文發現關節疼痛是尿酸作祟後，他接受了藥物治療，現已控制良好，可以正常打球、吃東西。不少人都認為，痛風患者不能吃海鮮、內臟、紅肉，原因是這些食物都有高普林，會導致尿酸增加，而尿酸與食鹽中的鈉結合後，就會形成尿酸鈉，導致關節出現結晶，產生發炎反應，但其實不是痛風就不能吃這些食物。

「不能吃的話，就太痛苦了」。謝右文提醒民眾，若穩定用藥、接受尿酸監測，數值都正常，就能正常飲食。如果患者不要吃藥，想用飲食調整的方式來處理，飲食就需要有所顧慮，應避開高普林食物，並且多喝水，每天攝取2～3公升，來稀釋尿酸的濃度。也可與醫師協調，只在必要時如吃大餐前用藥，並依醫囑服用。

中華民國痛風之友協會也指出，食物對尿酸的影響其實很有限，如同糖尿病患也不是因為愛吃糖才得到糖尿病。痛風的發作是尿酸過高所致，只要找對醫師、接受正確的治療，仍然可以享用美食。