1002群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

(1).美國政府關門？未來45天不會美國眾議院9月30日通過臨時支出法案，可保障美國政府延長運作45天至11月17日，同時提供160億美元救災資金(不包含對烏克蘭提供援助資金)。

(2).美國政府關門？未來45天不會此次眾議院共和黨人成功拉攏民主黨支持眾議院議長麥卡錫(KevinMcCarthy)提出臨時支出法案。表決時，支持法案的民主黨人勝過共和黨，以335票贊成、91票反對拍板敲定。

(3).美國政府關門？未來45天不會彭博資訊報導，美國參議院在美東時間午夜前(台灣10/1中午)以88票對9票通過眾院版的臨時支出法案。BlockBeats消息，10月1日，美國白宮表示拜登已簽署短期支出法案。

（a）勞資談不攏，UAW罷工增至2.5萬人美國汽車業罷工進入第三周，在勞資雙方拒絕讓步下，汽車工人聯合會(UAW)9月29日宣布，罷工範圍擴大到通用和福特旗下兩家組裝廠

（b）勞資談不攏，UAW罷工增至2.5萬人而克萊斯勒母公司Stellantis因協商有進展，暫不列入UAW擴大罷工目標，參與罷工勞工增加到2.5萬人。

9/22公布經濟數據–美國美商務部週五(9/29日)公布，8月份商品貿易逆差初值從7月份的909億美元縮小至843億美元。33位的預測區間為逆差892至935億美元；預估中值為逆差914億美元。

（c）聯準會(Fed)最青睞的通膨指標PCE升幅低於預期，顯示在對抗物價上漲的戰鬥中取得進展。

（d）美國消費者信心在9月份有所減弱。隨著勞動力市場緩慢降溫，消費者支出已經開始放緩。

（e）紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯(JohnWilliams)周五(9/29日)暗示，聯準會(Fed)升息或許已經結束，但利率仍將保持在高點「一段時間」，以讓通膨率回到2%目標。威廉斯認為聯邦資金利率接近高峰。

9/22公布經濟數據–歐元區歐元區9月整體通膨率降至兩年來最低，剔除波動大項目的核心通膨增速是一年來最慢，顯示歐洲央行(ECB)一連串升息似已成功抑制通膨，今後可望按兵不動，靜觀其變。

（f）歐元區9月CPI年增幅是2021年10月來最小，主因是能源價格下跌，服務價格也明顯減緩。

（g）歐洲中央銀行管理委員會成員、拉脫維亞央行總裁MartinsKazaks週五(9/29日)表示，利率可能在較長一段時間內保持穩定。

（h）歐洲央行管理委員會成員、斯洛維尼亞央行總裁BostjanVasle週五(9/29日)表示，隨著越來越多的跡象顯示通膨正在回到2%的目標，可能不需要進一步升息。

（i）歐央管理委員會成員、克羅埃西亞央行總裁鮑里斯·武伊契奇BorisVujcic週五(9/29日)表達了對通膨率最終走向2%的信心，即使最新的一些改善是由於統計效應所致。但他也警告不要自滿。

（j）歐央管理委員會成員、法國央行總裁週五(9/29日)弗朗索瓦·維勒魯瓦·德·加爾豪(FrancoisVilleroydeCalhau)表示，目前的利率水準是合適的，因為政策制定者越來越有信心通膨將回到2%的目標。

（k）幾個月前投資人面對經濟活動停滯和通膨上升的可怕前景，似乎還相對樂觀。然而，在油價飆升至每桶100美元的邊緣，以及通膨持續走高的擔憂，再次引發對停滯性通膨風險的擔憂。

9/22公布經濟數據–日本週五(9/29日)公布的東京9月核心通膨率，連續第三個月放緩，支持了日本銀行(央行)認為通膨將進一步降溫、因此需要繼續維持超寬鬆貨幣政策的論點。

（l）東京CPI數據是領先指標，暗示日本全國CPI的通膨動能可能走軟。東京CPI放緩的主因是政府補貼。

(4).中國PMI–左看右看、上看下看任賢齊：我左看右看、上看下看原來每個女孩都不簡單中國PMI：我左看右看、上看下看還是沒有信心–不一致；調查數據(PMI)vs.實質數據(出口)

(5).中國PMI–左看右看、上看下看任賢齊：我左看右看、上看下看原來每個女孩都不簡單中國PMI：我左看右看、上看下看還是沒有信心–不一致；調查數據(PMI)vs.實質數據(出口)

(6).中國PMI–左看右看、上看下看同日公布的中國9月官方非製造業PMI(包括服務業和營建業活動等分項)，從8月的51上升到51.7。9月綜合PMI，則從51.3上升至52。

※財新智庫高級經濟學家王喆週日(10/1日)表示，9月製造業景氣度持續維持緩慢恢復態勢。供需雙雙擴張，物價指數上漲，採購量和原物料庫存穩定增加。

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