AI夯 傳產導入AI精進營運績效

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI夯，傳統產業也導入AI精進生產、管理提升營運價值及績效；台泥（1101）用AI管控碳排、成衣代工代廠聚陽（1477）將AI導入製程管理爭取訂單、保全雙雄中保科（9917）、新保（9925）以科技AI搶攻健康照護市場。

台泥為落實減碳目標，設立了一個「戰情牆」，利用AI技術控管製程碳排放及單位碳排放強度，並且進一步強化減碳管理系統，將營運績效與集團各廠減碳與相關永續指標連結。

成衣代工產業今年景氣低迷，品牌服飾廠積極去庫存，不過，客戶庫存去化結束後不代表需求會快速回升，但可預見的主要品牌廠仍會有一段時間以短急單因應需求。聚陽就將AI導入製程管理中，以彈性快速生產在急短單上取得領先優勢，也成為支持未來長期成長的動能之一。

中保科、新保提出的AI智慧影像防護、人臉體溫辨識系統 提高長照中心進出安全係數等AI技術，讓健康照護更有效率。

近期國內紡織業界更發表了AI智慧縫製，研發成果重心集中在智慧機能紡織品以及AI科技如何應用進紡織產業中。

AI應用方面，包含數位噴印透過AI演色，精準度大幅提升，台灣紡織綜合所並開發一種「水性高分子墨水」，此墨水具有優越的色彩穩定性和飽和度，可噴印出高品質和精準的圖案和圖像，同時實現「自動打色2.0」之墨水、處理液和固色劑三合一功能而化學染料和用水相對較低的使用量，也有助於減少對環境的影響。

此外，AI並可應用在織物圖紋比對、瑕疵辨識等方面，大幅減少人力，此系統經過調校和學習，可提升比對辨識率達99％至100％，提高品質，降低廢品率，同時改善生產效率，有助於提升國內紡織品的競爭力。