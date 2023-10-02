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不用再吃到海枯石爛了！大直La Vie睿麗餐廳短版品味菜單開賣

  • 工商時報 姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉起推出秋季菜單，在短版菜單仍維持有2樣開胃小點，圖為〈康堤起司小泡芙〉。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉起推出秋季菜單，在短版菜單仍維持有2樣開胃小點，圖為〈康堤起司小泡芙〉。圖／姚舜

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配合時序季節轉換，開在台北大直風格商場〈NOKE 忠泰樂生活〉內的當代歐陸料理餐廳〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉推出秋季菜單，除食材用料講究、做工精緻繁浩、提味醬汁畫龍點睛，同時幾乎每道菜都「不只一吃」外，最大的改變是，因應客人要求，自本季開始，餐廳推出「短版品味套餐」（Short Tasting Menu），6道菜的套餐價格5,988元＋10％，沒法「吃太久」或「不想吃太晚」的客人，可以選擇此短版套餐，品味風格具的歐陸Fine Dining。

「不少資深客人反應沒辦法吃太久」，與德國米其林三星名廚Thomas Buhner在台合作開設〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉的風味睿麗餐飲執行長Ray吳睿弘表示，餐廳開始營運迄今，受到各界關注，並得到許多食家饕客青睞，其中不少客人是知名企業負責人。「但，他們真的忙」，Ray說，這些企業領袖時間寶貴，向餐廳反應「吃11道菜實在太花時間」，為此，〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉決定推出短版菜單，提供客人不一樣的選擇。

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉每個餐期只接待28位客人，且每天只做晚餐一輪，原本長版套餐每套餐11道菜，每人8,988元＋10％，此一定價為「國內西餐廳天花板」，且較多數「現役米其林餐廳」訂價還高。也因為如此，吸引不少食家饕客前往嘗新試奇。因為道數多，且開胃小品與餐後茶點都各有4樣，晚餐通常會吃到10點半以後， 若再加上餐酒搭配，可能吃到11點。

「不是所有人都可以吃到這麼晚！」，Ray強調，「不是價格議題」，餐廳推出短版菜單確實是回應客人要求。Ray並透露，餐廳推出短板菜單迄今，多數客人還是點用8,988＋10％的長版套餐。但，「只要有人反應，就必須想辦法滿足需求」。

Thomas Buhner演繹的菜餚被稱為「三維立體馥郁美饌」，所謂的「三維」包括：突顯各食材的純粹天然風味、堅持用最正確的烹調技法 與工序料理食材，以及務求每道菜式之間在滋味和口感上的和諧平衡。Thomas Buhner說，Fine Dining像聆賞交響樂，每種樂器就各有味道，且每一種味道都很重要且「獨一無二」，自己就像指揮，要將每種獨特的味道傳遞給客人，且要清晰、純淨、極簡、難忘。

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季菜單即是以由行政主廚楊展浩以「三維料理哲學」演繹當季美味，並依起承轉合組成「四重奏」分：秋之晨霧、秋之豐收、秋之狩獵，以及秋之暖陽。前菜以日本海膽、鮪魚、生蠔、聖米歇爾淡菜與俄羅斯帝王蟹等高檔海鮮食材，以精緻繁浩的「厚功」演繹，主菜則以鵪鶉、和牛或被稱為「和羊」的紐西蘭高地羊來表現。甜點則以宜蘭當季的水梨取代芒果為主角，以新鮮和糖漬的薄片，融合用台東147號米、清酒粕與日本鮮奶油製成的米布丁，搭配酒粕冰淇淋與酒粕慕斯，以及酒粕蛋白霜和小甘菊芽呈現。

除呈盤華美精緻外，〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉套餐中多數菜餚都「不只一吃」，舉凡：前菜〈生蠔．酪奶．香檬〉、〈聖米歇爾淡菜．芹菜根．蘋果酒〉、〈帝王蟹．魚子醬．薑〉，主菜〈鵪鶉．煙燻馬鈴薯．美濃綠胡椒〉與〈羊胺．羊腩〉，都藉由食材不同部位或不同的料理手法，讓「菜中有菜」、提供2至3種不同吃法。我認為，這其實也是一大「亮點」或「賣點」。

開胃小點〈海膽塔〉，上層用了馬蜂橙汁與手指檸檬提味，塔皮加了海苔粉增加風味。圖／姚舜
開胃小點〈海膽塔〉，上層用了馬蜂橙汁與手指檸檬提味，塔皮加了海苔粉增加風味。圖／姚舜
開胃小點〈鮪魚塔〉的塔皮用竹炭粉製作，塔內有葡萄柚果肉、毛豆仁、紫蘇葉和白昆布，幼鮪則先鹽漬再煙燻。圖／姚舜
開胃小點〈鮪魚塔〉的塔皮用竹炭粉製作，塔內有葡萄柚果肉、毛豆仁、紫蘇葉和白昆布，幼鮪則先鹽漬再煙燻。圖／姚舜
開胃小點〈大黃番茄冷湯〉是將冷湯加了可可脂後冷凍塑成球型，出菜時用綠色芳香萬壽菊醬和橘色番茄美乃滋點綴並提味。圖／姚舜
開胃小點〈大黃番茄冷湯〉是將冷湯加了可可脂後冷凍塑成球型，出菜時用綠色芳香萬壽菊醬和橘色番茄美乃滋點綴並提味。圖／姚舜
La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季菜單前菜〈生蠔．酪奶．香檬〉，有二個菜構成，左邊是以酪奶製成晶凍薄片覆蓋在生蠔上，底部並襯著由橄欖油、日本米醋調製的小黃瓜丁。圖／姚舜
La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季菜單前菜〈生蠔．酪奶．香檬〉，有二個菜構成，左邊是以酪奶製成晶凍薄片覆蓋在生蠔上，底部並襯著由橄欖油、日本米醋調製的小黃瓜丁。圖／姚舜
〈生蠔．酪奶．香檬〉的右邊是，台灣香檬、芥末菜和小黃瓜精心製作的雪酪，再搭配珍貴的晶鑽魚子醬。最後再灑上用液態氮製成的酸奶和辣根粉末提味。圖／姚舜
〈生蠔．酪奶．香檬〉的右邊是，台灣香檬、芥末菜和小黃瓜精心製作的雪酪，再搭配珍貴的晶鑽魚子醬。最後再灑上用液態氮製成的酸奶和辣根粉末提味。圖／姚舜
〈聖米歇爾淡菜．芹菜根．蘋果酒〉，用的是生長在橡木木樁上、有A.O.P法定產區認證的聖米歇爾淡菜，並以芹菜根作醬提味。圖／姚舜
〈聖米歇爾淡菜．芹菜根．蘋果酒〉，用的是生長在橡木木樁上、有A.O.P法定產區認證的聖米歇爾淡菜，並以芹菜根作醬提味。圖／姚舜
〈聖米歇爾淡菜．芹菜根．蘋果酒〉的淡菜另一吃法是，搭配用醋漬芹菜根、蘋果絲和芥末子為內餡的芹菜根薄片捲一起入口。圖／姚舜
〈聖米歇爾淡菜．芹菜根．蘋果酒〉的淡菜另一吃法是，搭配用醋漬芹菜根、蘋果絲和芥末子為內餡的芹菜根薄片捲一起入口。圖／姚舜
〈帝王蟹．魚子醬．薑〉是由〈蟹肉甜甜圈〉、〈義式蟹肉餃〉，以及以藍花蟹與白肉魚湯〉三元素共構組成的菜式。圖／姚舜
〈帝王蟹．魚子醬．薑〉是由〈蟹肉甜甜圈〉、〈義式蟹肉餃〉，以及以藍花蟹與白肉魚湯〉三元素共構組成的菜式。圖／姚舜
〈蟹肉甜甜圈〉是將蟹肉與芹菜填入甜甜圈中作餡，底部搭配薄荷、巴西利和甜羅勒調製的巴倫茲醬，帶來微酸和草本的細緻清新風味，上方則綴飾Oscietra魚子醬、檸檬凝膠與紫蘇花葉。圖／姚舜
〈蟹肉甜甜圈〉是將蟹肉與芹菜填入甜甜圈中作餡，底部搭配薄荷、巴西利和甜羅勒調製的巴倫茲醬，帶來微酸和草本的細緻清新風味，上方則綴飾Oscietra魚子醬、檸檬凝膠與紫蘇花葉。圖／姚舜
〈小牛胸腺．羊肚菌．鮑魚〉是將小牛胸腺先用牛奶煮過再炭烤，表層酥香、內裡柔嫩，呈盤搭配羊肚菌，提味乳沬有加了黑胡椒和月桂葉，風味更富層次。圖／姚舜
〈小牛胸腺．羊肚菌．鮑魚〉是將小牛胸腺先用牛奶煮過再炭烤，表層酥香、內裡柔嫩，呈盤搭配羊肚菌，提味乳沬有加了黑胡椒和月桂葉，風味更富層次。圖／姚舜
〈金目鯛．章魚．紅酒醬汁〉是炭烤金目鯛，並用紅酒章魚醬汁提味，配菜有雞油蕈菇、炸酸豆、烤核桃，以及醃漬紅洋蔥，上桌並噴食物香氛增益風味。圖／姚舜
〈金目鯛．章魚．紅酒醬汁〉是炭烤金目鯛，並用紅酒章魚醬汁提味，配菜有雞油蕈菇、炸酸豆、烤核桃，以及醃漬紅洋蔥，上桌並噴食物香氛增益風味。圖／姚舜
〈鵪鶉．煙燻馬鈴薯．美濃綠胡椒〉的鵪鶉亦可多吃，腿肉先經蒸煮再烤製，刷上杏桃果膠並淋上黑蒜泥，搭配以台灣土雞肉、雞軟骨、雞胗以及炒洋蔥所製作的肉丸。圖／姚舜
〈鵪鶉．煙燻馬鈴薯．美濃綠胡椒〉的鵪鶉亦可多吃，腿肉先經蒸煮再烤製，刷上杏桃果膠並淋上黑蒜泥，搭配以台灣土雞肉、雞軟骨、雞胗以及炒洋蔥所製作的肉丸。圖／姚舜
鵪鶉．煙燻馬鈴薯．美濃綠胡椒〉的胸肉滑嫩，主廚填入由新鮮白蘑菇、發酵牛肝菌菇和奶油精心製成的內餡後炭烤，賦予獨特香氣，最後淋上用美濃綠胡椒、與法國藥草酒和燈籠椒製成的醬汁提味。圖／姚舜
鵪鶉．煙燻馬鈴薯．美濃綠胡椒〉的胸肉滑嫩，主廚填入由新鮮白蘑菇、發酵牛肝菌菇和奶油精心製成的內餡後炭烤，賦予獨特香氣，最後淋上用美濃綠胡椒、與法國藥草酒和燈籠椒製成的醬汁提味。圖／姚舜
以紐西蘭高地和羊烹製的主菜〈羊胺．羊腩〉，羊胺是炭烤，羊腩則是先油封再炭烤，配菜為用綠咖哩提味的綠花椰泥。圖／姚舜
以紐西蘭高地和羊烹製的主菜〈羊胺．羊腩〉，羊胺是炭烤，羊腩則是先油封再炭烤，配菜為用綠咖哩提味的綠花椰泥。圖／姚舜
享用〈羊胺．羊腩〉時可以用以松子、油封番茄和辣椒粉合炒的北非小米塔配吃食。圖／姚舜
享用〈羊胺．羊腩〉時可以用以松子、油封番茄和辣椒粉合炒的北非小米塔配吃食。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐前甜點〈甜菜根．優格．柚子〉，是以甜菜根糖片、椰子優格慕斯與甜菜根雪酪組合，碗底並有桑椹汁。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐前甜點〈甜菜根．優格．柚子〉，是以甜菜根糖片、椰子優格慕斯與甜菜根雪酪組合，碗底並有桑椹汁。圖／姚舜
主甜點〈水梨．147號米．酒粕〉，主角是新鮮水梨片與用接骨木花糖漬水梨片，底部是用台東147號米、清酒粕與日本鮮奶油製成的米布丁，搭配酒粕冰淇淋與酒粕慕斯，以及酒粕蛋白霜和小甘菊芽，形色味皆很 吸引人。圖／姚舜
主甜點〈水梨．147號米．酒粕〉，主角是新鮮水梨片與用接骨木花糖漬水梨片，底部是用台東147號米、清酒粕與日本鮮奶油製成的米布丁，搭配酒粕冰淇淋與酒粕慕斯，以及酒粕蛋白霜和小甘菊芽，形色味皆很 吸引人。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐餐後茶點〈四重奏〉，有玫瑰荔枝Bon bon、瑪德蓮、牛肝菌巧克力與烤杏仁巧克力。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐餐後茶點〈四重奏〉，有玫瑰荔枝Bon bon、瑪德蓮、牛肝菌巧克力與烤杏仁巧克力。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐是由米其林三星主廚Thomas Buhner與駐店行政主廚楊展浩共同設計。圖／業者提供
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐是由米其林三星主廚Thomas Buhner與駐店行政主廚楊展浩共同設計。圖／業者提供
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉駐店行政主廚楊展浩，過去是香港米其林餐級廳星廚。圖／姚舜
〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉駐店行政主廚楊展浩，過去是香港米其林餐級廳星廚。圖／姚舜
  • LA VIe by thomas buhner睿麗餐廳
  • 地址：台北市中山區樂群三路200號1樓（NOKE 忠泰樂生活)
  • 電話：0937-857 869
  • 訂位：inline

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