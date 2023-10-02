不用再吃到海枯石爛了！大直La Vie睿麗餐廳短版品味菜單開賣

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配合時序季節轉換，開在台北大直風格商場〈NOKE 忠泰樂生活〉內的當代歐陸料理餐廳〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉推出秋季菜單，除食材用料講究、做工精緻繁浩、提味醬汁畫龍點睛，同時幾乎每道菜都「不只一吃」外，最大的改變是，因應客人要求，自本季開始，餐廳推出「短版品味套餐」（Short Tasting Menu），6道菜的套餐價格5,988元＋10％，沒法「吃太久」或「不想吃太晚」的客人，可以選擇此短版套餐，品味風格具的歐陸Fine Dining。

「不少資深客人反應沒辦法吃太久」，與德國米其林三星名廚Thomas Buhner在台合作開設〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉的風味睿麗餐飲執行長Ray吳睿弘表示，餐廳開始營運迄今，受到各界關注，並得到許多食家饕客青睞，其中不少客人是知名企業負責人。「但，他們真的忙」，Ray說，這些企業領袖時間寶貴，向餐廳反應「吃11道菜實在太花時間」，為此，〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉決定推出短版菜單，提供客人不一樣的選擇。

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉每個餐期只接待28位客人，且每天只做晚餐一輪，原本長版套餐每套餐11道菜，每人8,988元＋10％，此一定價為「國內西餐廳天花板」，且較多數「現役米其林餐廳」訂價還高。也因為如此，吸引不少食家饕客前往嘗新試奇。因為道數多，且開胃小品與餐後茶點都各有4樣，晚餐通常會吃到10點半以後， 若再加上餐酒搭配，可能吃到11點。

「不是所有人都可以吃到這麼晚！」，Ray強調，「不是價格議題」，餐廳推出短版菜單確實是回應客人要求。Ray並透露，餐廳推出短板菜單迄今，多數客人還是點用8,988＋10％的長版套餐。但，「只要有人反應，就必須想辦法滿足需求」。

Thomas Buhner演繹的菜餚被稱為「三維立體馥郁美饌」，所謂的「三維」包括：突顯各食材的純粹天然風味、堅持用最正確的烹調技法 與工序料理食材，以及務求每道菜式之間在滋味和口感上的和諧平衡。Thomas Buhner說，Fine Dining像聆賞交響樂，每種樂器就各有味道，且每一種味道都很重要且「獨一無二」，自己就像指揮，要將每種獨特的味道傳遞給客人，且要清晰、純淨、極簡、難忘。

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季菜單即是以由行政主廚楊展浩以「三維料理哲學」演繹當季美味，並依起承轉合組成「四重奏」分：秋之晨霧、秋之豐收、秋之狩獵，以及秋之暖陽。前菜以日本海膽、鮪魚、生蠔、聖米歇爾淡菜與俄羅斯帝王蟹等高檔海鮮食材，以精緻繁浩的「厚功」演繹，主菜則以鵪鶉、和牛或被稱為「和羊」的紐西蘭高地羊來表現。甜點則以宜蘭當季的水梨取代芒果為主角，以新鮮和糖漬的薄片，融合用台東147號米、清酒粕與日本鮮奶油製成的米布丁，搭配酒粕冰淇淋與酒粕慕斯，以及酒粕蛋白霜和小甘菊芽呈現。

除呈盤華美精緻外，〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉套餐中多數菜餚都「不只一吃」，舉凡：前菜〈生蠔．酪奶．香檬〉、〈聖米歇爾淡菜．芹菜根．蘋果酒〉、〈帝王蟹．魚子醬．薑〉，主菜〈鵪鶉．煙燻馬鈴薯．美濃綠胡椒〉與〈羊胺．羊腩〉，都藉由食材不同部位或不同的料理手法，讓「菜中有菜」、提供2至3種不同吃法。我認為，這其實也是一大「亮點」或「賣點」。

La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季菜單前菜〈生蠔．酪奶．香檬〉，有二個菜構成，左邊是以酪奶製成晶凍薄片覆蓋在生蠔上，底部並襯著由橄欖油、日本米醋調製的小黃瓜丁。圖／姚舜

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐前甜點〈甜菜根．優格．柚子〉，是以甜菜根糖片、椰子優格慕斯與甜菜根雪酪組合，碗底並有桑椹汁。圖／姚舜

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐餐後茶點〈四重奏〉，有玫瑰荔枝Bon bon、瑪德蓮、牛肝菌巧克力與烤杏仁巧克力。圖／姚舜

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季套餐是由米其林三星主廚Thomas Buhner與駐店行政主廚楊展浩共同設計。圖／業者提供

〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉駐店行政主廚楊展浩，過去是香港米其林餐級廳星廚。圖／姚舜