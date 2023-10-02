森崴能源國際布局再傳捷報 越南綠電開發第一期上看200MW

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森崴能源（6806）國際布局一波接一波！繼前年成立新加坡寶崴海事工程打造國際船隊及海事工程團隊，近日更與日本CHUGOKU電力公司和越南再生能源開發商（BB Power Holdings, 簡稱BBPH）簽署投資合約（Investment Agreement），共同投資越南再生能源電廠，第一期規模逾200 MW，全力參與國際綠能電力發展布局，作為台商全球海外綠電供應的最佳後盾。

而且台灣受限於東北季風影響，離岸風電工期只有半年，從事海事工程一定要國際化，為了延伸台灣離岸風電市場規模，並可承接全球數千億美元的龐大海事工程商機，森崴能源2021年與新加坡海事工程團隊合資成立「新加坡寶崴海事工程公司」，森崴完成今年注資後取得控制權，並斥資上百億打造國際船隊，員工除了培育台灣優秀年輕人，並且籌組來自新加坡、德國、荷蘭、丹麥、印度、馬來西亞、越南、緬甸籍…等，是本土離岸風電團隊中，第一個自組國際海事工程團隊和國際船隊的業主，為台灣本土風電產業跨向國際化專業團隊的重要一步，堪稱台灣國際之光！

森崴能源總經理胡惠森指出，再生能源是服務業，服務業要國際化。為了開發海外再生能源業務，森崴能源與國際策略夥伴攜手投資海外潔淨能源案場，去年也與日本CHUGOKU電力共同前往大洋洲開發斐濟風力發電再生能源市場，打通全球再生能源商機。

近期在中秋節當日上午與越南知名開發商（BBPH），三方以共同投資入股方式，參與投資越南當地的開發案。其中森崴能源持股35％、日本CHUGOKU電力35％，越南開發商占30％。三方已在9月29日於越南胡志明市簽署投資合約確認合作架構。BBPH是越南BB集團的子公司，已累積近1GW的營運和管理經驗。涵蓋水力、太陽能和風力等多方面綠能電力技術。