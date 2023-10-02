秋後變盤向上 AI概念股重掌多頭令旗 台股早盤漲逾百點

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受惠國際股市在中秋連假期間止穩，帶動台股10月首個交易日上演反彈行情，指數大漲百點，突破16,500點整數大關，暫報16,509點，上漲155點，權王台積電（2330）股價上漲7元，來到530元，收復10日均線，AI概念股重掌多頭令旗，伺服器族群包括迎廣（6117）大漲逾8％、緯穎（6669）漲幅超過6％、營邦（3693）、勤誠（8210）強彈4％以上，追價力道強勁。

連假期間美股表現分歧，累計四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌42.76點，或0.12％，收在33,507點；標普500指數上漲13.54點，或0.31％，收在4,288.05點；Nasdaq指數上漲126.46點，或0.96％，收在13,219.3點；費半指數上漲72.88點，或2.16％，收在3,434.29點。

聯準會利率決策會議偏鷹，油價續創近期新高、美國汽車工會罷工持續導致國際股市弱勢。所幸美國8月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增3.9％，創兩年來最小增幅，美國會通過臨時法案避免政府關門。

統一投顧指出，台股在16,200點附近官股低接買盤轉強，然而，因目前美國四大指數偏弱，台股技術線型結構仍偏向震盪整理，指數目前暫時守住16,300點，仍需時間打底，可逢低布局財報佳類股。

整體來看，盤面資金聚焦電子通路、連結器、光纖、PCB、IC設計、跌深AI類股等，例如文曄、兆利、華星光、定穎控股、廣達、天鈺、金像電、建準、精測等，短線強勢，目前仍以個股表現為主。

展望後市，法人分析，隨著消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，操作上建議保留持股彈性，可待指數重新站穩5日均線及半年線後伺機再加碼，布局消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。