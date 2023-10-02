提升獲利 中小型紡纖廠朝細緻化、客製化、環保回收調整產品結構

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通膨、升息造成的全球服飾消費力降緩，加上中國大陸傾銷、東南亞供應鏈崛起，國內中小型紡纖廠在市場競爭加劇下，紛紛朝細緻化、客製化、環保回收等產品結構調整，以提升獲利。

紡纖業者估，細緻化、客製化、環保回收等紡品，平均毛利率會比一般紡品高出15-30％。

強力發展細緻化、環保回收、電子級等紡品，是纖維絲廠力麗集團提升競爭力及獲利的策略；力麗指出，供給蘋果供應鏈的環保纖維，近年來每年的營收都是以倍數成長。

由於平均單價高於傳統紡品許多，力麗環保聚酯纖維的出貨量雖不大、但穩定，且毛利率表現佳，力麗預期，供3C類產品的環保、高值紡品的獲利占本業獲利的比例已逐年提高，今年會有2位數增加。

調整產品結構才有營運利基；過往聯發紡以加工絲生產為主，為提升市場競爭力，已將公司主要的產品調整為環保纖維、伸縮彈性絲 、輕量保溫中空纖維、吸濕排汗纖維、抗菌防霉纖維、抗紫外線纖維 、難撚纖維、超細丹尼加工絲等細緻化、客製化紡品為主。

集盛則是持續擴展綠色產品，包含舊衣回收、廢寶特瓶片、廢棄尼龍絲等回收品，生產高值化產品增加訂單能見度。

另外，集盛也與聚陽合作，將成衣工廠剩餘的紡織碎料重新熔融製成紗線。此外，集盛切入尼龍66纖維級造粒產品，目前正在建廠，預計年底產能開出，年產能將達2萬噸。

市場估，集盛推出的織物回收紗綠色產品，預估今年產量約1,000噸，並有瓶片、廢棄尼龍絲等回收品，目標至2025年，綠色產品佔營收比重可達20％，毛利率可提升1-3個百分點。