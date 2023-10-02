《國際經濟》政府關門之爭變延長賽 美股期貨漲幅有限

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美東時間周日晚間美股指數期貨上漲。繼美國國會兩院通過後，拜登總統簽署了臨時支出法案，在周六午夜的最後期限前，暫時化解了政府關門危機。

目前道瓊指數期貨漲0.43%，標普500指數期貨漲0.43%，那斯達克100指數期貨漲0.6%。

這項臨時法案可供聯邦政府再維持運作45天，國會得以有較多的時間敲定年度預算案。

Harris Financial常務合夥人Jamie Cox表示，投資人不喜歡經常被逼到懸崖邊。政府不會關門，我們應該會看到非常正面的反應。

惟期貨市場漲幅受抑，投資人擔心美國國會最終仍將走向另一場「關門之爭」，因周六通過的臨時撥款協議在化解政府總體支出水準、邊境和烏克蘭方面的分歧毫無建樹。

Cox表示，市場將開始把預算之爭視為是「2024年的事件」，而非2023年。他們就是會繼續拖延，一直拖到選舉年。

美國汽車工人罷工、聯邦政府可能即將關門，以及能源價格大幅上漲引發央行利率可能升更高、高更久的預期，在諸多利空夾擊下，上周五標普500指數連跌第4周，創下今年以來最長的連跌紀錄。標普500指數和那斯達克指數創下今年以來最大單月跌幅。三大指數季線全面收黑，更為今年來首見。

上周標普500指數收跌0.7%，道瓊指數跌1.3%，那斯達克指數周漲0.06%。9月標普500指數收跌4.9%，道瓊指數跌3.5%，那斯達克指數月跌5.8%。第三季標普500指數收跌約3.6%，道瓊指數跌2.6%，那斯達克指數季跌4.1%。

儘管指數拉回，但今年來仍然上漲，凸顯出上半年的強勁反彈。與7月創下的今年收盤高點相比，標普500指數下跌約6%，但全年仍上漲11%。

本周市場關注焦點包括周一發布的美國9月製造業PMI與建築支出數據，以及陸續發布的就業報告，包括JOLTs職缺報告、請領失業給付報告和周五發布的非農就業報告。