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景氣連十藍 龔明鑫：9月或許有機會轉正

國發會主委龔明鑫表示，景氣燈號「9月或許有機會轉正」。圖／本報資料照片
國發會主委龔明鑫表示，景氣燈號「9月或許有機會轉正」。圖／本報資料照片

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國發會日前公布8月景氣燈號，出現連續十顆代表景氣低迷的藍燈，超越金融海嘯的連九藍。對此，國發會主委龔明鑫2日表示，「9月或許有機會轉正」。

國發會27日公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月持平，景氣燈號續呈代表「低迷」的藍燈，為連續第十顆藍燈，也是國發會歷年景氣調查的第三次連十藍，追平2011年歐債危機及2015年科技景氣下滑紀錄。

對於景氣燈號連十藍，比金融海嘯燈號還要久，怎麼看未來何時景氣會現曙光？

龔明鑫2日出席立法院經濟委員會進行國發會業務報告，會前受訪時表示，9月份一些相關資料應該是有比較好轉，8月份的出口雖然有衰退，但是衰退幅度已經到個位數，「我們期待9月份是不是有機會，或許可以轉正也不一定」，目前看起來分數已經在藍燈的最上緣，所以希望看看9月份能不能突破，是有一些機會。

至於是哪些產業可以突破？龔明鑫說，因為最近AI也蠻熱的，另外一個就是存貨的去化已經慢慢到一段落；從製造業的採購經理人指數（PMI），看起新訂單已經突破50，而50是一個分界、是一個正向，至少這部分已經突破50，所以應該是慢慢有一些好轉的機會。

龔明鑫在回覆立委賴瑞隆質詢時也指出，目前分數雖然是藍燈，但即將突破，有機會變成黃藍燈，會觀察9月是否有機會轉正，最晚第四季會轉正。

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