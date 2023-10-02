台指期早盤跳高 收復16,500整數關卡

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台指期10月2日早盤在國際股市走穩，以及美政府關門警報暫時解除之下，指數開盤強彈百點，高點一度來到16,563點，收復16,500點整數關卡，盤中指數暫報16,561點，上漲194點，成交口數約2.5萬口。

美國國會兩院於美國時間週六晚間通過臨時撥款法案並經總統簽署生效，提供美國聯邦政府為期45天、至11月17日的營運資金，美國政府關門危機暫時解除。

另外，聯準會紐約分行總裁John Williams認為利率已經達到或非常接近高峰，有許多跡象顯示就業市場的失衡正在減輕、通膨壓力正在消退，聯準會仍需要維持限縮性的政策一段時間，才能讓通膨回到2％目標，但未來展望有極高的不確定性，聯準會決策將持續以經濟數據作為指引。

第一金投顧分析，NVIDIA財測展望亮眼，台系供應鏈有望受惠於AI產品逐步放量，第四季到明年業績將成長，留意訂單掌握度高、獲利成長、股價跌深的個股。時序進入第四季，短線因美元強勢、聯準會鷹派作風壓抑股市表現，短期需等待止跌訊號出現，整理後聚焦基本面佳、資金青睞、評價低估如蘋果、手機、AI、車用、高階IC設計、低軌衛星等產業。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲86點，成交價8,423點；半導體30期貨上漲54點，指數來到4,234點；航運期貨下跌0.75點，成交價暫報139.65點；國外指數部分，東證期貨上漲15點，來到2,355點；美國道瓊期貨上漲64點，指數暫報33,938點；美國那斯達克100期貨上漲203點，成交價14,990點。