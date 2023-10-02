加速解套基泰大直受損戶重建「地政泰斗」張義權提兩大建言

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為「基泰大直」受損戶解套，加速重建，人稱「地政泰斗」的台北市政顧問、大華不動產估價師事務所所長、文化大學教授張義權，向台北市政府及市長蔣萬安市長提出兩大建言，首先，制定「907大直災後重建自治條例」，拉高重建區域容積，其次，將須重建的範圍制定「特定區都市計畫細部計劃」，全面通盤檢討使用分區，從制高點提出高瞻遠矚的計畫，以打造「台北六本木」或複合開發的城市願景，以創多贏。

人稱「地政泰斗」的台北市政顧問張義權，921事件爆發後曾配合營建署協助推動九二一災後重建，面對此次「基泰大直」爆發嚴重工安事件，引發外界高度關切受損戶權益如何被保障、如何重建安置、部分受損戶已對一直積極推動大家簽署合作興建同意書的基泰失去信心之際，他向市府提出兩大建言，以加速整個事件解套。

張義權表示，首先建議市府應採量身打造方式，儘速制定「907大直災後重建自治條例」。目前外界只關注在受損戶25戶的區域推動公辦都更、或基泰還不放棄說服受損戶簽署合建同意書上，不過，都更最高容積獎勵上限只有50％，以住宅三容積率225％來說，最多約340％，建方根本不夠分、誘因不足。

且都更程序曠日費時，如果外界一面倒的批判基泰、就算搞死它，還是解決不了問題，所以市府最佳施政籌碼和工具，即制定上述重建自治條例，拉高該區容積率上限，向內政部報備即可，行政程序較為快速。

張義權建議，其次應就重建的範圍制定「特定區都市計畫細部計劃」，全面通盤檢討土地使用分區，除原受損戶重建後的住宅外，並適度放寬商業、公益設施進駐；以日本東京六本木來說，住宅、飯店、辦公和商業設施等複合式開發案都進駐，大直災後重建區也可以在市府從制高點提出的高瞻遠矚計畫，以打造「台北六本木」或複合開發的城市願景。

張義權主張，現在與其還糾葛在基泰要不要跟受損戶合建、或一坪換幾坪的枝節上，還不如蔣市府大破大立，從制高點來擬定重建計劃，重建大直受損區。當然，一旦啟動災後重建自治條例，檢討特定區細部計畫，勢必投入大量人力物力及財力全力重建，因此，市府可開放國際標，甄選最優投資人，再開發大直重建區，以創造受損戶、市府、市民和投資人的多贏局面。