檢討資訊權與退避權 消防人員職安衛擬入法

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屏東明揚公司大火造成逾百人傷亡，其中包括4名消防人員殉職、9名警消與1名義消送醫。據悉，內政部消防署已著手修法作業，不僅要參考去年與勞動部合作的職業安全衛生MOU，將職業安全衛生業務列入消防法，同時檢討資訊權與退避權，務實地保護消防人員、不淪為過多解釋空間的空文字。

內政部消防署署長蕭煥章證實，目前正在進行消防法修法，讓職業安全衛生變成消防人員應辦理的業務之一，另也在檢討所謂的「資訊權」，當資訊權完善之後，退避權就可以相對應去處理，至於具體內容，目前仍在討論中。

消防署去年與勞動部職業安全衛生署、勞動部勞動及職業安全衛生研究所簽訂MOU，由三方共同研究建立消防職業安全衛生管理機制、協助國內各消防機關建立各自消防職業安全衛生管理規範、完善職業安全衛生機制等合作項目。若未來消防署將這項機制入法，各消防局未來將成立職業安全衛生防護小組，由管理層級、基層人員共同檢核是否符合職安衛規範。

在檢討資訊權與退避權的部分，知情人士透露，主要會參考資訊權來擬定「有人員受困於火場的退避指引」，現行的退避權只有明確規定，「無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動」，但消防人員常因為工作使命感、或是來自於輿論壓力，即便不該入室的火場、也不得不進去，這樣容易造成消防人員與受困者共同葬生火場的悲劇。

為了讓初期指揮官有更好的退避依據、不要把消防員派進未知的火場，知情人士表示，這次會同時檢討資訊權與退避權，做成明確的指引，也就是在未取得正確、即時的廠內資訊前，給予指揮官有等待資料搜集的時間。對於「有人受困於火場的退避指引」，基層消防人員表示支持，同時也建議，如果現場火勢過大、未有適當救援機會，以及消防力（人車水）明顯不足這兩種情況，也應共同列入指引，不要再讓指揮官含淚做出困難的決定。