大葉大學越南校友黎清娥 分享越南環保經驗

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海洋廢棄物不只是造成環境汙染，一旦海鳥、海底生物誤食，也可能因而死亡，大葉大學環境工程學系邀請越南籍的畢業校友黎清娥，聚焦海洋廢塑膠議題，與學弟妹分享越南經驗。

黎清娥表示，她在越南讀書時，聽聞在亞洲地區，台灣的環境工程研究是第一名，因此選擇到台灣留學，在大葉大學學習到廢水處理、汙染防治、廢棄物處理等知識技術，學成歸國後，一開始在越南的環保部門工作，先後參與了廢水和都市垃圾方面的處理，後來進入非營利組織服務，教導如何回收處理廢棄物。目前塑膠佔海洋廢棄物最大宗，如果能增加回收率，處理廢棄物當成產品原料再利用，不只是垃圾減少，也能降低塑膠使用，希望透過演講的分享，讓大家更了解海廢相關議題，共同守護環境。

工學院院長李清華指出，黎清娥是環境工程學系碩士班畢業校友，十五年前取得大葉大學碩士學位後，回到越南發揮所學，先在越南政府的環保單位服務，後來在非營利組織擔任管理經理，致力恢復越南環境汙染問題，適逢她來台灣，特別邀請她回母校與學弟妹分享，透過越南環保經驗的交流，引導學生進行反思，激發環保意識，共同為聯合國永續發展指標SDGs13「氣候行動」與SDGs14「保育海洋生態」努力。

環工系大三生許駿霖說，聽完學姊的分享收穫很多，越南海洋汙染嚴重，台灣和其他國家也都有海洋廢棄物汙染問題，有些企業回收塑膠做產品，減少汙染，同時避免生物誤食垃圾造成傷亡，希望可以回歸乾淨的環境。