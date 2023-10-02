北分署助中高齡新住民學技能 投入長照業開啟新職涯

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勞動部勞動力發展署北分署2日分享最新案例。48歲的小鳳（化名）是來自大陸的新住民，3年前離婚後，靠著清潔工的微薄收入撫養3名年幼子女，為了兼顧子女照顧，出勤無法達到公司的要求被迫離職。面臨中年失業及沉重的經濟壓力，小鳳來到北分署金門就業中心尋求協助。

就服員透過諮詢，發現影響小鳳就業最大的障礙就是需要彈性的工作時間來兼顧家庭照顧，考量到目前高齡化、少子又缺工的時代，照顧服務員市場供不應求，於是鼓勵她參加照顧服務員的職業訓練。在小鳳取得證照後，就服員運用勞動部「照顧服務就業獎勵」措施，推介她到長照機構擔任接案的居家照顧服務員。

居家照服員的工時可配合被照顧者彈性調整，小鳳首要的家庭照顧問題終於解決，同時隨著經驗的累積，小鳳的接案量、薪資也逐漸增加，目前已穩定就業1年多。她滿懷感謝的說：「幸好有金門中心就服員的協助，讓我學得一技之長，照顧服務工作雖然辛苦，但付出的時間、勞力都有實質的回報，現在工作穩定，還可以兼顧家庭照顧，薪水也增加了，感覺對未來人生充滿希望！」

勞動部為了協助中高齡婦女再就業，將「婦女再就業計畫」納入相關奬勵措施，目的在打造友善職場、協助精進職能、深化就業服務，提供「自主訓練、再就業、雇主工時調整」等獎勵措施增加就業意願，協助婦女穩定就業。相關措施可至台灣就業通「婦女專區」查詢，或撥打免付費服務專線0800-777-888洽詢。