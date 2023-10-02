淡化ECFA衝擊 財政部指出口已往歐美分散

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大陸10月將公布貿易壁壘調查結果，立委也擔心大陸可能中止ECFA，對此財政部長莊雲2日在立法院指出，財政部和ECFA銷往大陸主要有關的是酒品，但這部分影響不大，不可諱言ECFA對整體經濟或有影響，這部分經濟部有詳細評估並和相關部會研商對策，目前正在處理當中。

莊翠雲強調，兩岸雙方關係友善必須是相互的，而不是單方面。

針對兩岸關係是否影響出口，莊翠雲也表示，目前台灣出口市場已有效分散至歐美和東協，其中特別是對歐美的AI和伺服品出口有顯著的成長，也就是達到分散的效果。