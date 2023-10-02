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勞動基金8月獲利回吐480億元 前8月獲利5,773億元

勞動基金8月獲利回吐480億元，前8月獲利5,773億元。圖／本報資料照片
勞動基金8月獲利回吐480億元，前8月獲利5,773億元。圖／本報資料照片

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勞動基金運用局今（2）日指出，整體勞動基金截至8月底止規模為6兆0,060億元，受到今年以來全球金融市場大幅震盪影響，截至8月底評價後收益數為5,773.6億元，收益率10.44％，8月單月獲利回吐480.6億元。

若若加計受託管理之國保年金及農退基金，到8月底止，總管理規模達6兆5,293億元，收益率為10.53％。

勞動基金運用局強調，截至目前為止，基金長期投資穩健，收益安全有保障。勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102年1月～112年8月）平均報酬率為5.14％，國保基金近10年多（102年1月～112年8月）平均報酬率為5.47％，長期投資績效穩健。

運用局分析，整體而言，各主要國家為抑制通貨膨脹，雖然面對經濟衰退的疑慮，仍持續緊縮貨幣政策，加上近期產油國家延長減產協議，推升能源價格持續上漲，增添通貨膨脹及經濟成長壓力。

勞動基金運用局指出，將密切關注全球政經情勢，積極掌握各金融市場投資趨勢，建置多元穩健之資產配置，以分散投資風險，並提升基金長期投資效益。

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