《商情》期金跌近1%；期鋁漲逾3%；原油走跌；BDI連2弱；期棉跌近2%

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時報-商情早報

1.升息前景打壓 紐約期金跌近1%。

2.LME:09/29期銅收8270.50美元/公噸，漲53.00美元。

3.NYMEX:11月輕質原油跌0.92美元，每桶為90.79美元。

4.西德州原油下跌0.88美元，每桶為90.77美元。

5.09/29BDI運費指數為1701.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3上漲0.30美分。

7.NYCE:10月棉花跌1.87美分，每磅為86.86美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌16.50美元，每公噸為375.90美元。

9.09/29TRJ-CRB下跌2.53，為284.53。

10.SGX:09/29 SGX 62%鐵礦石報每公噸120.79美元，漲0.02美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-升息前景打壓，上周五紐約期金跌近1%，創下今年3月以來新低，受到美元指數創下10個月新高，以及美國10年期公債殖利率漲至16年新高，金價跌至今年3月以來的新低，預期美國聯準會(Fed)可能維持高利率更長一段時間；上周五(9/29)收盤報價，12月黃金跌12.50美元，報每盎司1866.10美元；12月白銀跌0.29美元；1月白金漲0.80美元；12月鈀金跌22.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存下降，期鋁漲逾3%；因交易商在第三季度結束前軋平倉位，數據顯示，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫鋁庫存下降，報173,875公噸，為2022年8月以來新低，加上，美元指數回軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)鋁價上漲。終場上周五期鋁上漲69.5美元；期錫下跌1,380美元；期鎳下跌193美元；期鋅上漲29美元；期銅上漲53美元；期鉛下跌24.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-獲利回吐，上周五國際原油期貨收低，因市場對宏觀經濟憂慮，引發獲利回吐，致原油期價進一步回跌；另外，美國能源信息署EIA數據顯示，7月份美國原油產量增長至近4年來新高，而原油和石油產品供應量則降至4月份以來低點，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.92美元，報90.97美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.07美元，報95.31美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價減少，上周五BDI指數連2弱；受累於海岬型與巴拿馬型船運價合計減少超過230美元，加上有鐵礦石交易商傾向在主要消費國中國連續假期之前，採取謹慎立場，令終場波羅的海乾散貨BDI指數呈連續2個交易日走弱態勢；其中最新報價BDI指數下跌15點，收1701點，跌幅0.9%；BCI指數下跌19點，收2474點，跌幅0.8%；BPI指數下跌8點，收作1701點，跌幅0.5%；BSI指數下跌18點，收作1276點，跌幅1.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-製造業前景提振，上周五大阪期膠反彈0.3%；因最大消費國中國9月的製造業採購經理指數(PMI)為50.2，較8月的49.7有所上升，且該國央行表示將加強政策調整力度，連帶提振了主要貿易夥伴日本，此外豐田汽車計劃在印度建立第三家汽車工廠，令終場大阪期膠反彈0.3%；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲0.3%，報每公斤235.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨漲2.8%，報每公斤139.80美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨，適逢中國黃金周連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨全收黑，其中小麥期貨暴跌逾6%，並觸及三年來新低，由於美國政府數據顯示小麥產量高於分析師預期，引發賣盤湧出，另外，大豆期貨收盤也大幅走低，由於國內庫存超出預期，受到大豆及小麥下跌的拖累玉米價格也走跌，終場12月小麥跌37.25美分，12月玉米跌11.75美分，11月大豆跌25.5美分，10月黃豆油跌1.09美分，10月黃豆粉跌16.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求低迷，上周五ICE棉花期貨回落；因美元指數上漲0.04%，削弱投資者以美元計價的棉花購買吸引力，以及需求疲軟，令期棉跌近2%，另外，中國鄭州商品棉花期貨，適逢中秋節以及中國國慶十一假期，9月29日至10月6日休市，與前一交易日持平，終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌1.76%，報每磅87.15美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.52%，收報每公噸17465人民幣(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-鐵水產量增加，鐵礦石小漲近0.1%；因較高的鐵水產量數據，提振了市場前景情緒，Mysteel的數據顯示，截至9月28日，調查的247家鋼廠的日鐵水產量本周增加0.1%，至249萬公噸，為2020年10月以來的新高，加上主要煉鋼原料的價格上揚，致新交所62%鐵礦石價格小幅上揚。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌2.41%，報每噸104.36美元；62%鐵礦石近月漲0.02%，報每噸120.79美元。(呂方維整理)(商品行情網)