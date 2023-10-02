《綠能環》森崴能源攜手CHUGOKU及BBPH 越南綠電開發第一期上看200MW

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【時報記者任珮云台北報導】森崴能源（6806）宣布與日本CHUGOKU電力公司和越南再生能源開發商（BB Power Holdings, 簡稱BBPH）簽署投資合約（Investment Agreement），共同投資越南再生能源電廠，第一期規模逾200MW，全力參與國際綠能電力發展布局，作為台商全球海外綠電供應的最佳後盾。森源能源表示，綠電發展速度，已經成為企業和國家國際競爭力的重要關鍵。

森崴能源總經理胡惠森指出，「再生能源是服務業，服務業要國際化」，為了開發海外再生能源業務，森崴能源與國際策略夥伴攜手投資海外潔淨能源案場，去年也與日本CHUGOKU電力共同前往大洋洲開發斐濟風力發電再生能源市場，打通全球再生能源商機。

今年中秋節森崴能源攜手CHUGOKU與越南知名開發商（BBPH），三方以共同投資入股方式，參與投資越南當地的開發案。其中森崴能源持股35%、日本CHUGOKU電力35%，越南開發商占30%。三方已在9月29日於越南胡志明市簽署投資合約確認合作架構。BBPH是越南BB集團的子公司，已累積近1GW的營運和管理經驗。涵蓋水力、太陽能和風力等多方面綠能電力技術。

越南目前已是亞洲加入最完整全球外貿協定的國家之一，包括加入CPTPP、EVFTA、RCEP，與全球主要國家都有優惠關稅，造成近年來台灣製造業加大布局越南投資設廠，台灣目前躍居成為越南第四大投資國，僅次於韓國、新加坡、日本。

越南政府2022年發表《2050年國家氣候變化戰略》，承諾將在2050年實現碳中和，今年更批准《國家電力發展第八個國家戰略計劃》，為達成目標，綠能產業已是越南下一階段的重點項目。加上美國總統拜登9月10日出訪越南，宣示兩國關係升級為「全面戰略夥伴」，加強雙方經貿合作，越南的綠能產業發展深獲各界關注，綠電需求更成了台商急迫且重要課題。據官方估計，越南的太陽能潛力約為963GW（地面約837,400MW，水面約77,400MW，屋頂約48,200MW）。從現在到2030年，太陽能發電的總容量預計將增加4,100MW；2050年總裝機容量168,594-189,294MW，發電量252.1-291.5億kWh。2030年時，陸上風電容量達21,880MW，海上風電約6,000MW；在技術飛速發展、電價和輸電成本合理的情況下，規模可能會進一步擴大，2050年海上風電上看70,000-91,500MW。