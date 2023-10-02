10月2日起公費流感疫苗分階段開打

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今年度公費流感疫苗將分2階段開打，第一階段今（2日）開打，衛福部長薛瑞元說，2023年度政府持續提供698萬劑四價公費流感疫苗，占全人口29.6％，而接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，，請符合條件的民眾踴躍前往接種。

衛福部疾管署表示，疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月2日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。

薛瑞元表示，今年度政府持續提供698萬劑四價公費流感疫苗，占全人口29.6％。過去3年多國人共同經歷COVID-19疫情，已建立良好的防疫生活好習慣，但隨著防疫措施鬆綁後，及流感病毒開始於社區中活躍；接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，請符合條件的民眾踴躍前往接種疫苗，疫苗保護力約1年，建議每年須接種1次。

衛福部次長王必勝則表示，除接種流感疫苗外，也別忘了其他呼吸道疾病，肺炎鏈球菌及COVID-19的威脅性，從今年10月開始，擴大65歲以上的長者接種肺炎鏈球菌疫苗，另外COVID-19 XBB.1.5疫苗也於9月26日開放接種，三種疫苗可以在同一天或間隔任何時間施打在不同部位上，同時獲得三種保護力，有效降低長者感染後引發的風險。

疾管署也提醒，今年全台約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https：／／antiflu.cdc.gov.tw／)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。