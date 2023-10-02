儲盈前進DISASTERS展 搶攻美氣候災難儲能大餅

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9月27日至28日儲盈科技前往美國加州參與「2023年 DISASTERS EXPO」，今年適逢極端氣候災難重創美國，展會聚集了來自全球各地洪水、風暴、火災和地震領域的專家於一堂；儲盈特別展出三款亮點儲能產品，以滿足一旦天災緊急狀況發生時，可支援通訊及照明使用需求的應急利器。

儲盈科技指出，「2023年 DISASTERS EXPO」主辦方美國聯邦緊急事務管理署FEMA認為，應致力於利用科技來加強準備、回應和災難現場恢復工作，包含緊急備用電源解決方案，讓儲盈科技的創新儲能產品系列在會場中吸引很大的關注。

儲盈北美總經理Yitah Lee表示，「氣候變遷正在加劇極端氣候相關災害的嚴重程度與頻率，近年美國受到龍捲風、颶風及暴風雪等氣候災難侵襲，多個地區的電力設備嚴重損壞或毀損，造成數千名用戶處於停電狀態。自然災害期間，停電是很常見的，因此擁有緊急電源至關重要，儲盈高規格的UPS鋰電池機櫃及各式儲能產品可靈活搭配使用於不同環境，新推出的移動式儲能系統，使救災行動更快速、有效率。未來在全球氣候變遷愈趨劇烈下，更顯示出儲能的重要性，儲盈將更積極拓展海外業務。」

儲盈技術長謝芳吉博士表示，首度前進美國參展，推出包括優質高性價比半導體UPS鋰電池機櫃，以及可搭配太陽能板儲存電能的大型儲能新品Alice系列電池機櫃，Alice櫃體具IP55防水防塵等級，可做電動車充電樁(EV charger)戶外儲能之應用。另外，針對家用個體戶，也推出最新薄型壁掛式儲能產品TaWow，防水防塵等級達IP65，於災難發生時，能及時啟動，穩定地為家庭提供不斷電的生活保障。儲盈團隊期許，在全球儲能產業中，成為值得長期信賴的技術及產能提供者。」

DISASTERS EXPO儲盈展攤及最新薄型壁掛式儲能產品TaWow。圖/業者提供

為打造儲盈科技成為全球性優質儲能系統供應商的願景目標，儲盈董事長李衍飛積極網羅技術及業務人才，建立業界最強團隊；憑藉著高規格產品、超群的售後服務，近年儲盈在台灣高科技產業界擁有極佳的聲譽及口碑，半導體不斷電市佔高達8成，透過持續建立產業供應鏈、結盟策略合作夥伴，維持供貨穩定關係，提供客戶高品質的儲能商品與解決方案；更將與客戶、供應商攜手並進，共創低耗能、用電安全、可調節用電的低碳綠能時代。