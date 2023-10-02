深化人文社會價值 國科會成立科技、民主與社會研究中心

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國科會於今年成立首個國家層級之跨領域、跨世代、跨國界之「科技、民主、社會研究中心」(Research Institute for Democracy, Society and Emerging Technology，簡稱DSET)，並於今(2)日舉辦啟動儀式，期以民主治理為框架，兼顧民生及社會，提出因應科技發展之全方位國家及社會平等與安全政策架構，強化國家、社會、民眾生活與創新科技之間的連結。

國科會積極面對新興科技發展對人文社會帶來之影響與風險

國科會主委吳政忠表示，人文社會科學在現今的科技發展與政策制定上，扮演愈來愈重要的角色，例如對應半導體產業的國際化和戰略化，產業政策在國際政治脈絡中愈發複雜的發展，可見科技的發展勢必影響民主治理和社會經濟發展。而國家的科技政策作為我國民主治理與實踐的一環，影響的利害關係人除了政府、科技大廠、國際國內資本，更廣佈至社會各團體及一般公民。

國科會表示，在這個過程中，公民社會的民主參與，除了有助於落實發展過程中的公平公義之外，更有助於減低項目落地時對社會可能產生的影響與衝突。因此，國科會成立科技、民主與社會研究中心，針對全球與臺灣政治、社會變遷、科技應用之影響，進行系統性的前瞻研究，以深入探討新興科技發展對人文社會帶來之影響與風險。

科技、民主與社會研究中心將人文社會的價值融入科學技術的論述，同時思考從社會生活的面向，結合不同領域的專業知識(domain knowledge)，思考如何強化國家、社會、民眾生活與科技(如：人工智慧、半導體與量子電腦、太空及低軌衛星、精準醫療、淨零科技、資訊安全等領域)之間的連結。為能擴大與深化跨領域研究，串聯國內外重要學研機構，培育跨世代研究人才和團隊，並與國際重要智庫進行國際交流，以綜觀世界趨勢，並從臺灣觀點就不同之議題面向，探討新興科技與民主社會、政治經濟的交互影響，進而推動以人為本的科技發展，促進重要科技應用落實公平正義原則，深化民主體制與促進社會經濟發展。

吳政忠表示，國家科技政策的發展和制定，需要人文社會科學以及民主治理的參與；科技政策也不只是科技人、投資者的事，而是跨領域、跨國界，同時整個公民社會也須共同參與。而透過科技、民主與社會研究中心做為科技回應新社會需求橋梁，將臺灣結合科技與民主治理之成功模式與友邦分享，以鞏固邦誼、增強外交韌性並增進我國之國際能見度，更能進一步協助臺灣在下一階段科技的發展中找到施政推動之潛力股，持續透過兼容人文社會底蘊的科技力量，帶給人民更大的幸福感。