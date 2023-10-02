公股行庫獲利優會加薪嗎？八家董座全舉手

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公股行庫今年多數獲利亮眼，立委賴士葆今（2）日於立法院財委會質詢時問八大行庫董座「會不會加薪」，八位董座都舉手。財政部長莊翠雲也表示，財政部一直都鼓勵各公司提高員工福利。

財政部今赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，公股行庫董總也皆出席。

賴士葆質詢時請八大行庫董座上台「排排站」，先請今年到目前為止有獲利的行庫董座舉手，再請「考慮要給員工加薪」的董座舉手，包括臺灣金控董事長沈榮津、臺灣銀行董事長呂桔誠、土地銀行董事長謝娟娟、兆豐金控董事長雷仲達、第一金控董事長邱月琴、合庫金控董事長董瑞斌、華南金控董事長張雲鵬、彰化銀行董事長凌忠嫄、臺企銀總經理張志堅。

不過，對於賴士葆建議公股行庫明年應加薪，呂桔誠補充，臺銀今年已經加過薪了，後年會再加薪。據了解，未民營化的國營金融業，包括臺灣金、土銀、輸銀，加薪機制與績效連動，是兩年一次，因此今年加薪後，後年才會再次加薪。

莊翠雲表示，對於員工加薪、提高員工的福利，一直是財政部鼓勵各公司去做的，但是這也涉及到公司的治理，因此就由公司依照它整體的財務狀況來做決定。

雷仲達過去受訪時曾指出，兆豐金目前是公股行庫中的獲利王，如果能維持這個水準到年底，明年加薪幅度一定向大股東財政部爭取，要比公務人員的4％還要高。