印度製i15品質差？他爆真相跌破眼鏡

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【中時新聞網 邱怡萱】蘋果今年推出iPhone 15系列新機，先前有傳聞指印度組裝的新品會在第一波開賣，讓部分果粉對品質產生疑慮，但近日有大陸部落客拆解15系列，發現有鏡頭進灰塵問題，而且是大陸的組裝品出問題。大陸3C部落客王新喜撰文示警：「我們高估了自己，輕視了印度」。

王新喜以「「大批國產版iPhone 15鏡頭進灰：我們高估了自己，輕視了印度」」為題撰文指出，有大陸科技博主近期拆解了3支iPhone 15系列手機，發現每支鏡頭內都有灰塵，有人從黃牛手中加價購買Pro max，結果鏡頭內也有灰塵，不少大陸消費者聯想到是印度出包，但其實這些手機都是大陸組裝的。

該文直指，此次鏡頭入塵事件，反映當前大陸製造的競爭力還有很大提升空間，過去許多大陸人認為印度供應鏈能力與工人品質，無法達到大陸的標準，但蘋果依然把產能遷往印度。根據統計，蘋果目前7%產能在印度，摩根大通預測，2025年該比例將提升至25%。

王新喜表示，大陸人似乎一直等著蘋果在印度犯錯，等著一批質量不及格的印度產iPhone出現在市場，引發嘲諷，但真相上，iPhone 14印度版去年已在全球出售，而且並未出現嚴重的品質問題。

王新喜強調，蘋果向來對iPhone的品質檢驗很嚴格，但此次鏡頭進灰塵的手機通過檢驗，顯示大陸iPhone的品管標準，在執行上可能出現了問題。值得警惕是，這可能提供蘋果執行長庫克，將供應鏈移往印度的理由。